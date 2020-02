NOVI RAT! ĐOLE ISPROZIVAO AMIDŽU I BAKU PRASETA! Zoveš NEBITNE ljude da se dodvoriš KLINCIMA! Njega interesuju samo PARE

Đole Đogani opleo je po voditelju Ognjenu Amidžiću i jutjuberu Baka Prasetu, poručujući da se voditelj dodvorava publici zbog rejtinga.

Izjavio si da nećes da gostuješ kod Amidžića jer smatras da je njegova emisija sprdatina? - Pogrešno je shvaćeno to što sam rekao za Ognjena: Hteo sam da kažem kako on, kao i mnogi drugi mediji, forsiraju jedne te iste ljude. Nešto što je trenutno popularno na Instagramu, pušta i forsira. On misli da je to zanimljivo, a zapravo ne prati šta publika stvarno voli, ranije nije bilo tako!

Prozvao si Baku Praseta, ne plašiš se da će te javno prozivati? Ne želim da ispadne kako ja njih napadam, to su deca koja hoće da budu popularna, bore se, ali Baka nije dete. Taj Baka Prase neka stane na binu i pokaže šta zna, koje komponente ima da bi stao na binu! Ja imam klinca koji puni 14 godina, koji je dva-tri puta viknuo kao i taj Baka, i kada sam ga pitao od koga je tako nešto čuo, on mi kaže kako sa drugom gleda Baku Praseta i da su od njega to naučili. Kada sam pogledao o čemu se radi, shvatio sam da taj momak svodi sve na materijalno, kako ima ovo i ono, koliko zarađuje. To nije u redu!

