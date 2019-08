ĐOLE ĐOGANI ŽESTOKO OPLEO PO AMIDŽIĆU! Ognjen tera goste da jedu go*na! Voditelj mu jednim potezom SPUSTIO!

Đole Đogani je žestoko opleo po Ognjenu Amidžiću! Denser je objasnio zašto je, na-vodno, odbio da gostuje u emisiji koju popularni voditelj.

"Ukoliko neko od gostiju odbije da odgovori na neko pitanje, Ognjen mu kaže da pojede tamo neko go*no ili šta već. To nikome nije smešno ni zanimljivo. Od emisije pravi sprdačinu, a ne program koji treba da bude zanimljiv i zabavan gledaocima. U emisiju treba da odem da bih promovisao svoju muziku i pesme, a ne da moja supruga Vesna i ja odgovaramo na pitanja o privatnom životu. Ukoliko bi se desilo da ne odgovorimo na neko lično pitanje, on bi nam dao da pojedemo tamo neko sranje koje je on smućkao. To mi ne pada na pamet!", kazao je Đole.

Đogani smatra da se jedni te isti izvodači forsiraju u medijima i da se tako publici nameće šta je navodno najslušanije. Više ne postoji prava vrednost, ni kvalitet muzike. Ranije, kada se za nedelju dana pojavi deset novih pesama raznih izvodača, onda svih deset noviteta možeš da čuješ na radiju i publika bira hit dana, meseca, godine... To sada niko od muzičkih urednika na radiju i televiziji ne radi. A ne ovako, forsiraju sve jedne te iste ljude, pa kao "ona je najpoznatija". Pa nije!, Ima najbolju pesmu.

Ognjen Amidžić kaže da je denser ovom izjavom sam sebi skočio u usta i prosledio nam je poruku u kojoj ga Đole moli da mu bude gost u emisiji!

"Da li postoji mogućnost da budemo u emisiji kod tebe i pustimo naš novi spot? Senida je radila pesmu. Javi mi da znam", napisao je Đole u poruci koju je Amidžiću poslao 12. jula.

