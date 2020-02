DARKO LAZIĆ ODGOVORIO NA ALIČIĆEVO BLAĆENJE: Stigle ga godine, sve ja to razumem! A onda nastavio o KUMI ADREANI! HAOS!

Ljuba Aličić pre nekoliko nedelja opleo je o pojedinim kolegama, između ostalog i o Darku Laziću, kojeg po svemu sudeći to i nije izmestilo. Kako je istakao upitan da se izjasni o estradnom ratu koji svakako drma javnost, Darko nije ljut i "Ljuba ima pravo da kaže šta misli".

"Ja protiv tog čoveka nemam apsolutno ništa. Ja njega mnogo volim i poštujem, pevam njegove pesme... Ne znam odakle njemu da daje dva intervjua, da me ispljuje tako, ali ne mogu da mu zamerim, on je čovek od kog sam ja učio, poštujem ga, stigle su ga malo i godine, sve ja to razumem. Ja na njega nisam ljut, iako je sve to rekao, on je Ljuba Aličić i ja njega volim i poštujem, on ima pravo da kaže šta on misli", izjavio je Darko.

Lazić je, zatim, prokomentarisao i navode da se njegova kuma Andreana Čekić udaje, te da će uskoro usvojiti i dete.

"Da ona sprema svadbu i da usvaja bebu, valjda bih ja to prvi znao, mi smo kumovi. Zašto da ne, ako je ona srećna sa Markom, zašto da ne naprave svadbu. To je njegova stvar, razvešće se, 'de neće da se razvede", zaključio je pevač.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Pink/Foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić, Dragan Kadić

Kurir