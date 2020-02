ĐOLE ZA SVE KRIVI ANABELU! Denser opleo po bivšoj snajki: Luna je takva zbog NJE! SAGA ĐOGANI SE TEK ZAHUKTAVA!

Reper Đole Đogani, koji se nedavno pomirio sa Lunom Đogani, progovorio je o bivšoj snaji Anabeli Atijas, za koju je rekao da je jedan od krivaca što nije u dobrim odnosima sa bratičinom.

Anabela pokušava da se vrati na scenu, ali joj ne polazi za rukom. Šta je koči?

Ni Anabela, ni Gagi nisu napravili veću karijeru od onoga što su bili kao grupa, oni su bili ogromni. Kada su se razdvojili, to više nije bilo to. Ne znam u čemu je problem, iskreno!

Kako komentarišeš Gagijevo učešće u Zadruzi?

Dobar je, nije loš, ja sam zadovoljan kako se drži. On je povučen, ima svoju priču, zna zašto je tamo, otišao je da zaradi pare. Gledao sam nastup na Zadrugoviziji, tu se videlo ko je ko. On tamo ne može da dominira kroz svađe ili mešajući se u tuđe rasprave, on nije postao popularan kao rijaliti igrač, to su nove igre i njih igraju Miljana i Lepi Mića. Gagi je neko ko bez priče vlada na sceni!

Da li Ermina može da bude nova Anabela?

Ona se meni ne svida kao čovek! Bila je ovde kod moje sestre Nade, pričala je sa njom, a kada je ušla u Zadrugu, ispala je neka deseta priča. Ona to radi da bi bi zanimljiva, da bi se zadržala. Ovo što sam do sada gledao, meni se ne dopada kada je ona u pitanju.

Šta kaže što je opet ušao Marko Miljković?

Vidim da ga je Gagi lepo príhvatio. Ali, Gagi je i bio svestan da će Marko i Luna da raskinu, zato on i nema problem sa njim, već se lepo druže. Znaš kako, ja sam ga upoznao, deluje mi kao fin momak, on i Luna su se upoznali u jednoj priči, a kada im se desio taj realan život, to je već druga priča.

U kakvim si odnosima sa Lunom, kako ti se dopada njen muzički pravac?

a meni deluje ok, pričamo o tim nekim novim ljudima koji izlaze iz rijalitija i postaju pevači. Oni su tu negde svi slični, pa ko se izbori, izborio se, neko će da se izbori, od njih dvadeset izboriće se samo jedan. Što se tiče tog nekog kvaliteta svi su oni tu... I Luna, i Teodora, i Kija, pa sad u radu, vremenom, neko će da ispliva! Sa Lunom sam u korektnim odnosima kada se vidimo, pozdravimo se, popričamo i to je to.

Kada bi se pomirio sa Anabelom, da li misliš da bi i sa Lunom bio bliži?

Sigumo da bih. Anabela je njena majka, a mi nismo u nekim odnosima, i negde je prirodno da Luna drži njenu stranu. Ona opravdava tu neku lojalnost prema svojoj majci i to je u redu.

