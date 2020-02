PROKLELA JE EMININE SINOVE I ZARADILA ŠUT-KARTU! A onda su izgladile odnos: Ilma konačno progovorila o VELIKOJ DRAMI!

Ilmu Karahmet osim po veoma zavidnim glasovnim sposobnostima domaća javnost upamtila je i po skandalu sa pevačicom Eminom Jahović. Kao trinaestogodišnjakinja koja je bila ispala iz muzičkog takmičenja, na društvenim mrežama obratila se članici žirija - Emini, te joj uputila strašne reči:

"Hvala ti, Emina, imaš svoju decu i dabogda te usrećili kao što si ti mene", što je mnoge začudilo.

Međutim, njih dve su ipak uspele da izglade svoj odnos, ali kako su tačno to učinile Ilma nije želela da prizna. Kako je istakla - ni Emina nikad javno nije govorila o toma, pa zato ne bi ni ona.

"Emina o tome nikada nije javno pričala, zašto bih i ja? Ja sam se čula u međuvremenu sa njom i izgladile smo naš odnos, ali ja neću o tome da pričam, jer nije ni ona nikada. Posvetila sam se posle toga svom privatnom životu, međutim, sada sam fokusirana na svoju karijeru i svoje pesme, ali i novi album koji ću uskoro da predstavim svojoj publici. Imala sam priliku sa Kikijem Lesendrićem da se sretnem na dodeli Oskara u Banjaluci. Prošlo je stvarno dosta vremena, vreme ide... Bilo je i onih koji su rekli da sam previše mlada i smatram da jesam u tom trenutku bila previše mlada za ovaj posao i sve što se tako odigralo, treba da se odigra. Ono što mogu da kažem jeste da je sve stvar sudbine i drago mi je što me ljudi nisu zaboravli i tu famoznu audiciju. Ono što mi mnogi kažu jeste da se moj osmeh nije promenio. Mislim da su tada svi verovali u mene, u tom trenutku znali su da sam mlada za taj posao. Svi su me podržali da ja uspem, ali naravno kada porastem i shvatim da li je muzika moj put u životu. Iako sam tada bila mlada, shvatila sam da je muzika nešto čime želim da se bavim", ispričala je ona.

Sa druge strane, Ilma se u međuvremenu i udala, a kako kaže - važno je pronaći ljubav svog života, a onda to krunisati brakom. Takođe, uopšte i ne razmišlja o tome da se možda udala suviše mlada.

"Kakve to veze ima? Mislim da to nema nikakve veze u životu. Najbitnije je da ako pronađete ljubav svog života, kao što sam i ja, da to krunišete brakom. Naravno, svako bira svoj put i ima ambicije u životu. Možda jesam tradicionalna, ali smatram da sam časna i moralna, sa druge strane", izjavila je pevačica.

