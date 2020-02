OGLASIO SE MIKI MEĆAVA! Posle iskrene ispovesti majku njegovog vanbračnog deteta stavili NA STUB SRAMA, a on OVAKO!

Radmila Đorđević tokom "Parografa" i nije baš imala sreće, a tome u prilog svakako idu komentari njenih cimera, koji su je u okviru popodnevne emisije "Iskreno o..." maltene zakucali na stub srama. Voditeljka je zato i zamolila Mikija Mećavu da se oglasi te pojasni brojne stvari.

Ipak, pevač nije bio u mogućnosti da ide u detalje odnosa koji od Radinog ulaska potresa vilu "Parova".

"Jao, ne mogu, žurim, nemam kad. Znate, vozim. Zaustaviće me policija. Zovite me kasnije..." bilo je sve što je on rekao tokom poziva, kojim je bio i te kako zatečen.

Kako se navodi, nije se čulo da uopšte ima i želju da sa njom razgovara.

