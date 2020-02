MIKI MEĆAVA JE SA NJOM DOBIO VANBRAČNU ĆERKU? Otišla u rijaliti da ispriča svoju stranu priče: To je bila velika STRAST

Čarobnjak Merlin obratio se vili "Parova" na kraju "Vruće stolice", te im saopštio da je Radmila Đorđević iz Jagodine njihova nova cimerka. Radmila je, inače, na rijaliti imanje u Šimanovcima otišla radi velike i iskrene ispovesti koju su ukućani s ogromnom pažnjom ispratili.

Nisu ni slutili da će zapravo dobiti novu takmičarku na samom kraju.

S druge strane, ona je sa sobom ponela i veliku intrigu - zbog navoda da je ona žena s kojom je Miki Mećava dobio vanbračnu ćerku, koja sada živi na Sicijili.

Kako se navodi, pevač je ostavio prethodnu suprugu Marinu sa kojom je bio u vezi sedam godina zbog Radmile, ali je posle ipak oženio drugu, svoju sadašnju suprugu. Radmila i sadašnja supruga su ostale trudne skoro u isto vreme, a Miki je dvadeset godina bio odsutan otac, pa je tek onda naprasno obnovio kontakt sa ćerkom.

Inače, kako se dalje navodi, Miki je kao bivši učesnik "Parova" u javnost izneo mnogo neistina o njihovom odnosu te je Radmila sada rešila da ispravi stvari.

"Mi smo imali jednu veliku ljubavnu priču. Devedesetih godina je počela ta naša ljubavna saga. Ja sam se isto bavila pevanjem i tako smo se upoznali. Tada nisam znala da je on zauzet, da sam znala ne bih ga ni pogledala. Jednom mi je rekao da mu je ta njegova devojka ostala trudna. Rekla sam mu da mora da je oženi, jer sam smatrala da zaslužuje da bude srećan. Nisam marila za svoje osećaje. U to vreme mi se nismo razdvajali. Ja sam mu rodila dete godinu dana kasnije. On je znao da sam ja ostala u drugom stanju i da sam rodila njegovo dete. Nikada nije negirao, ali nije ni prihvatio", rekla je Radmila ne želeći da otkrije identitet pevača.

"Sa moje strane je bila strastvena i velika, verujem da je tako bilo i sa njegove. Baš smo se voleli. Odrekla sam se njega da bi on bio srećan. Stalno sam se obuzdavala i sklanjala da mu ne bih upropastila život. Tada sam imala trideset godina", zaključila je ona u svojoj ispovesti.

