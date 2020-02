ŽABAC SE OGLASIO IZ ZATVORA U SREMSKOJ MITROVICI: Ja nisam nasilnik! Vraćam se u Parove po MOJU MILIJANU!

Nemanja Stamatović Žabac nedavno je završio u zatvoru Zelengora u Sremskoj Mitrovici, nakon što ga je supruga prijavila policiji za uznemiravanje. Kako je bivši učesnik "Parova" imao zabranu komunikacije sa porodicom do 9. februara, njegova žena je to, kako Žabac tvrdi, iskoristila da bi od njega napravila nasilnika, što on, kako tvrdi, nije.

Stamatović je dobio 15 dana pritvora, ali planira da se vrati u vilu u Zemunu po rijaliti ljubavnicu Milijanu Božić, koju kako se navodi - voli i jedva čeka da vidi.

"Jedno je sigurno, ja nasilnik nisam! Situacija je bila takva da sam saznao da moj sin Stefan ne može da koristi mobilni telefon jer njegova majka nije platila račun, pa su mu ga isključili. Otišao sam da uplatim dugovanje i nakon toga sam mu poslao SMS poruku: 'Stefi, uplaćen ti je mobilni, ljubi batu.' Moja supruga je pročitala tu poruku i prijavila me policiji", rekao je Žabac pa dodao:

"Kada je sudija pročitala poruku koju sam joj dao na uvid, morala je da me kazni minimalnom zatvorskom kaznom jer zabrana komunikacije sa porodicom traje sve do devetog februara, što sam ja, naravno, ovom porukom prekršio, a samo sam se brinuo za svoje dete", zaključio je on.

foto: Printscreen/Happy

On, takođe, otkriva i da će uskoro izaći iz zatvora, a nakon toga planira da se vrati u rijaliti, gde je njegova velika ljubav - Milijana.

"Plan mi je da se vratim u 'Parove' jer je tamo moja Milijana koju puno volim i jedva čekam da je opet vidim", istakao je Stamatović

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/SrbijaDanas/Alo/Foto: Happy screenshot

Kurir