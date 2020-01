TVRDI DA JE ONA SRPSKA LOLITA! Pilatovićku su roditelji zbog OVOGA vodili kod psihijatra, ali NIŠTA NIJE POMOGLO!

Milijana Bogdanović, i dalje zakonita supruga pola veka starijeg Milojka Božića i aktuelna učesnica "Parova" tvrdi da nikada ne bi mogla da bude sa vršnjakom, jer je mlađi muškarci uopšte ne zanimaju. Oduvek su je, kaže, privlačili stariji, te sebe smatra pravom srpskom Lolitom.

"Ja sam srpska Lolita! Otkad znam za sebe, zavodim starije muškarce. Ne smeta mi ni kad je razlika između nas 50 godina. Roditelji su me zbog toga slali kod psihijatra, ali ništa nije pomoglo. Jednostavno me privlače! Nikad ne bih bila sa svojim vršnjakom", rekla je lepotica iz Pilatovića.

Podsetimo, Milijana je najavila razvod od Milojka Božića i brak sa Nemanjom Stamatovićem Žapcem, pa napravila lom!

Ona međutim, kako se navodi, nije sigurna da će njen ljubavnik, koji je napustio rijaliti u kom su se smuvali, održati obećanje i ostaviti ženu zbog nje. Zbog toga mu je već našla rezervu - dedu od 70 godina iz Lučana.

"Ukoliko me Nemanja ne sačeka napolju, ili ipak reši da ostane sa ženom, naći ću trećeg! Ima jedan gospodin od 70 godina iz Lučana kog uhodim šest godina. Mnogo mi se sviđa. On je direktor banke u penziji, razveden je i živi sam. Možda me privlači i zato što neće da bude sa mnom. Jednom sam bila pripita, pa sam ga poljubila na blic. Rekao mi je da sam previše mlada i da bi mu se svi smejali kako je našao dete. Čak sam mu predlagala da se vidamo tajno, ali ni to nije hteo. Možda se predomisli", rekla je Božićka.

Ona je dodala da je čvrsto rešila da je više nijedan muškarac ne izdržava.

"Planiram da u 2020. godini kupim sebi stan! U njega ću uložiti sav novac koji zaradim u rijalitiju. Ne želim više da zavisim od muškaraca. Ako ne budem sa Žapcem, barem ću imati svoj dom, pa ću onda nastaviti da uhodim gospodina iz Lučana u kog sam i dalje zaljubljena", istakla je Milijana.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Hit/Foto: Damir Dervišagić

Kurir