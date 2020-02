SAHRANJEN JE NA DAN KAD JE MOJE DETE ROĐENO! Mini Kostić i dalje je teško zbog Šabanove SMRTI, a onda otkrila OVU TAJNU!

Mina Kostić veruje da prijateljstva na estradi postoje, a jedan od njenih velikih prijatelja bio je i Šaban Šaulić koji je pre skoro godinu dana poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Njegova smrt Minu je jako pogodila, a ni danas ne može da se oporavi od ovog gubitka.

"Jako mi je žao što se to desilo. Uskraćeni smo za jedan anđeoski glas, ali on je sigurno tamo gde treba da bude, među anđelima. Ali žive njegova dela i njegove pesme. Bila sam jako zahvalna Bogu i drago mi je što sam imala takvog prijatelja od kog sam mogla da načim mnogo toga. Teško je pogotovo što je sahranjen na dan kada je moje dete rođeno i ne može da se zaboravi. Ja sam jako teško to podnela. A jako teško sam podnela i to kada je Toše Proeski poginuo. Njega sam imala priliku da upoznam. Isto smatram da je otišao jedan anđeoski glas i čovek koji je zračio tom nekom pozitivnom energijom. Znam da je i on među anđelima", rekla je Mina.

Mnogi pevači nažalost izgubili su život u automobilskim nesrećama jer često putuju na nastupe i van granica naše zemlje. Mina Kostić priznala je da nema vozačku dozvolu jer ju je bilo strah da vozi:

"Ja sam sa devetnaest godina upisala vožnju i plašila sam se i odustala sam od toga. Više nikada nisam poželela da polažem, da vozim i ceo život, a sad ću 45 godina, ceo život se vozim taksijem. Nikada nisam vozila i sada imam želju da probam. I probaću. Ako bude išlo, ide, ako ne, Bože moj."

