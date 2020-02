HARIS DŽINOVIĆ OTKRIO HIT TAJNU IZ PORODIČNOG ŽIVOTA! Dok se žena smeškala pevač nabrajao šta sve RADI a da NIKO ne zna!

Foto: Printscreen Magazin In

Gostujući u jednoj emisiji, pevač Haris Džinović otkrio je detalje iz porodičnog života o kojima do sada nikad nije pričao javno. Naime, kako je istakao, on i te kako obavlja kućne poslove, i to razne, na šta se njegova supruga Melina iz publike samo slatko nasmejala.

"Pevači rade, ali imaju tu privilegiju da nemaju radno vreme", prokomentarisala je Sanja Marinković, što je i navelo Harisa da kaže ono čemu se niko nije nadao.

"Pevači rade, rade i po kući. Vi ne znate da ja peglam, ne znate da ja kuvam, vi ne znate da ja šijem...", otkrio je u "Magazin Inu" on.

