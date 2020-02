SLOBODANE, MORAĆEŠ DA SE POMIRIŠ SA TIM! Kija progovorila o svadbi bivšeg muža: A tek da čujete šta mu je POŽELELA!

Kristina Kija Kockar osvrnula se na brojne navode o venčanju njenog bivšeg muža, pevača Slobodana Radanovića. Mnogi su se pitali kako će ona odreagovati kada bude saznala šta se sprema, međutim, za nju je sve to normalno.

Ipak, kako se navodi, planira da na dan svadbe napusti zemlju jer očekuje glasine poput "završila u ludnici" ili "polomila ceo stan ili uletela na svadbu sa prigovorom".

"Želim mu svu sreću. I treba da se oženi, to je sasvim normalno, on je mlad dečko. Sve je to normalan proces. Očekujem ozbiljne naslove kad se bude ženio... Pobeći ću iz zemlje taj dan", rekla je Kija i dodala da će njena naredna svadba biti "svadba decenije".

"Izvini Slobodane, moja će takva biti, moraćeš da se pomiriš sa tim", dodala je ona kroz smeh.

