MENADŽER PROGOVORIO O SUSRETU KIJE I SLOBE: Oči u oči PRVI PUT nakon njegove veridbe! EKSKLUZIVNO ZA KURIR SVI DETALJI

Slobodan Sloba Radanović je u jednoj prestoničkoj kafani sreo svoju bivšu suprugu Kristinu Kiju Kockar koja je bila na turneji po Americi. To je bio njihov prvi susret posle njegove veridbe sa Jelenom Đuričanin Marković.

Navodno, na humanitarnoj žurki koju je organizovao menadžer Goran Lečić Sloba je došao sa svojom verenicom, i na toj istoj žurki je trebao da nastupa.

Spekulisalo se da je Radanović napustio žurku nakon što se Kija Kockar pojavila, jer je nastala rasprava između njega i Jelene i da se nije pojavio na bini.

Pozvali smo njegovog menadžera Gorana Lečića koji je za Kurir rekao da to nije istina, ali da jeste sreo Kiju.

"Nije istina da je došlo do raspravre između Slobe i Jelene i da je on otišao i da se nije pojavio na bini. Sloba je tog dana primao infuziju jer je razboleo pa nije mogao da peva, došao je samo da ispoštuje. To je bila humanitarna žurka koju su organizovali naši prijatelji", rekao je Lečić pa dodao:

"Istina je da se Kija pojavila, sreli su se, ali ne znam da li su se pozdravili", rekao je Goran.

