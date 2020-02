PEVAČICINE INTIMNE SCENE BRZO SU OBIŠLE DRUŠTVENE MREŽE! A onda se povukla: Evo šta radi posle rijalitija i razvoda!

Sanji Stojanović, koja je svojevremeno bila jedna od zvezda "Granda", mnogi su previđali blistavu budućnost. Međutim te prognoze, kao i boravak u "Farmi", potpuno je bacio u senku kućni video pevačice i njenog bivšeg dečka. Intimne scene u jednom trenutku preplavile su društvene mreže, a za Sanju su tako saznali i oni koji apsulutno ništa nisu znali o muzici koju peva.

Pričalo se da je video plasirao njen bivši dečko kao čin osvete. Mediji su o tome brujali danima.

Sanja se tada povukla sa scene, a osim što nije snimala, nije se nigde ni pojavljivala u javnosti. Ona se udala i posvetila porodici.

Ipak, posle 11 godina braka i dvoje dece, nedavno se razvela. Domaći mediji su pisali da ju je on prevario i izbacio na ulicu, ali ona o razlozima nikada nije progovorila.

"Prosto je, mi više ne možemo da funkcionišemo, a detalje bih zadržala za sebe. Kada se nešto završi više nije ni bitno zašto je to tako, prekinuto je i to je to", rekla je ona.

Ubrzo nakon toga odlučila je da se vrati na muzičku scenu i snimila povratnički singl u kojem je pokazala svoje obline, ali i silikonske usne koje je u međuvremenu uradila.

Na pitanje da li se kaje što nije iskoristila dva velika televizijska formata i nije izgradila svoje ime onako kako javne ličnosti rade danas, Sanja je priznala da je trebalo drugačije da uradi.

"Pa, iskreno rečeno, kajem se. Smatram da sam bila baš mlada da bih u tom trenutku razmišljala kao sada. Nekako ja nisam bila spremna u tom trenutku da se nosim sa tim stvarima. Sada mi to ne predstavlja nikakav problem i mogu otvoreno da prokomentarišem taj video. Tada mi je to bio takav tabu, ja sam tada imala 20 godina. Opet kažem, nezrelost je učinila svoje, nespremnost. Sada je to već nešto drugačije. Sa 30 i kusur godina malo drugačije razmišljam."

Iako je spremna za razgovor sa medijima, o toj temi sa naslednicima nije razgovarala.

"Ćerka mi je starija. Sa njom me tek očekuje taj neki razgovor. Odnosno, da je pripremim, da je upoznam sa svim tim. Nekako je bila zaštićena od svega. Ona nije upoznata sa tim, nije imala prilike da čuje, ali mislim da sada kako je starija i kako se meni ovo zakuvava, mislim da je vreme da obavim sa njom taj neki razgovor", priznala je Sanja.

Da se vratila na javnu scenu ozbiljno govori i činjenica da Stankovićeva nastupa kako u Srbiji, tako i van granica. Sada, ona je plavuša, a kao majka dvoje dece figuru je dovela do savršenstva. Kako se razvela krajem prošle godine, te je sve to još sveže, Sanja još uvek nije otkrila da li u njenom životu postoji drugi muškarac.

