JEO I PIO U MOJOJ KUĆI, VODILA SAM GA NA MORE A SADA ME PLJUJE! Nada Topčagić otkrila zašto ju je Karamela nazvao GLUPOM

Sukob između Nade Topčagić i Gorana Stojičevića Karamele ne jenjava nakon što je imitator pevačicu nazvao "glupom i nepismenom" jer je navodno u jednoj emisiji rekla da je pokojna pevačica Vera Ivković i dalje živa.

foto: Printscreen

Topčagićeva je objasnila pozadinu sukoba sa estradnim imitatorom i bivšim velikim prijateljem koji traje danima, pa je objasnila zbog čega je rekla da je njena pokojna koleginica i dalje živa.

"Verujte da nemam pojma da li sam rekla da je Vera Ivković živa. Ako jesam, kako sam to mogla da izjavim kada znam da je umrla? Evo, verujte da ne znam. U emisiji sam govorila o njoj i o tome kako mi je pomogla na početku karijere. Jedva čekam da pogledam emisiju koju smo snimali pre četiri dana, pa da vidim. Ali ako i jesam to odvalila, ako sam napravila lapsus, i to je za ljude", kaže Nada na početku razgovora.

"To nikako nije razlog da Karamela, koga poznajem više od 30 godina, kaže za mene da sam glupa i nepismena i da je njega sramota zbog moje gluposti! Zamislite vi to? Dolazio je kod mene na more, bio gost u mojoj kući, jeo i pio, a sad mi tako vraća. Toliko smo emisija zajedno snimili, zezali se, ugovarali skečeve i fore, a on je sada pljunuo na sve to", kaže Nada i objašnjava pozadinu sukoba sa Karamelom.

foto: Damir Dervišagić

"Pozadina cele priče je to što sam odbila da gostujem u njegovoj emisiji na TV BN. Bolesna sam od januara i zaista se ne osećam dobro. Rekla sam mu da ne mogu da dođem, a on mi je odgovorio da sam mrtva za njega ako se na pojavim u emisiji. Slao mi je preteće poruke, sve ih čuvam", kaže Topčagićeva.

foto: Printskrin

