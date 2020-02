MUŽ NADE TOPČAGIĆ PRETIO GORANU STOJIĆEVIĆU: Karamela, krpiću te po gradu

Nada Topčagić razočarana je ponašanjem Gorana Stojićevića Karamele, koji ju je ismevao na Instagramu. Zbog toga je njen muž Zlatko Đorđević zapretio imitatoru i rekao mu da će da ga „krpi“, kako po mreži, tako i po gradu.

Kako kruže priče, Karamela je prozvao Nadu na Instagramu, što je nju razočaralo. Iako ta uvreda ne može da se nađe na društvenim mrežama jer je Goran to verovatno obrisao, stigla mu je preteća poruka od Nadinog muža Zlatka. - Karamela, da si pod hitno skinuo onaj komentar sa Instagrama o mojoj Nadi. Nemoj da te stvarno bude sramota ako ja krenem da te krpim i po mreži, a i po gradu - napisao je Zlatko.

Poruka je ubrzo obelodanjena i proširila se na društvenim mrežama. Kada je ta poruka dospela u javnost, Nada je počela da se pravda, pa je na Instagramu pisala komentare.

- Nemam komentar na Karameline izjave - bila je prva izjava, a potom je napisala: - Ne vidim ništa loše. Znamo se tolike godine, ne znam šta mu je i gde zasmetalo.

foto: Printscreen

Očigledno je da je Karamela u međuvremenu blokirao pevačicu na Instagramu, pa se ona požalila. - Ja sam stalno nailazila na neki zid. Ja sam se sinoć do tri-četiri ujutru borila sa Instagramom. Ne znam. Javili su mi da me je neko napao. Ko me je napao u tri sata? Onda pogledam, zašto bi to Karamela uradio? Ja ga poznajem, ne znam šta se desilo. Jako me pogađaju neke stvari. Mnogo me pogađa nepravda, nemoj me mučiti - kazala je Nada u „Premijeri“ i dodala: - Ne znam šta je bilo s Karamelom, 40 godina se poznajemo, a on me totalno blokirao.

Pokušali smo da dobijemo Zlatka i Karamelu, ali oni se nisu odazivali na pozive.

Kurir / Jelena Stuparušić

Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Kurir