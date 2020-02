SEVALI NOŽEVI, PUCNJAVE I BATINE! Estrada na nastupima jedva ŽIVE glave izvukli, a ON je najgore prošao

Poznati estradnjaci često doživljavaju neprijatnosti na nastupima i njihov život nije nimalo lak, a tome svedoči veliki broj incidenata koji se dešavaju na njihovim nastupima kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Mile Kitić je među poslednjima doživeo lom na nastupu, kada ga je mladić iz publike oborio sa bine, ali sva sreća brzo je reagovalo obezebeđenje.

- Pevao sam u petak uveče u Bazelu, došao jedan gost i kaže: "Je l' može ta i ta pesma?", ja mu kažem:"Sačekaj, buraz, ne mogu da prekidam sad što pevam". Ja njemu lepo kažem - samo da završim ovo, ne mogu usred pesme da prekidam i da pevam drugu pesmu. Nije mi davao nikakve znake da je agresivan. I on mene za rukav i povuče me dole, bilo je tu par stepenika, ja se sapleo i pao. Odmah je skočilo obezbeđenje i sklonilo ga sa mene, istog trenutka su ga izveli. Nije bilo udaraca, ali izašla je ta ružna slika, na snimku to zaista izgleda tako - rekao je Kitić.

Pevač Deni Boneštaj doživeo je noćnu moru na nastupu kada ga je gost udario flašom u glavu.

- Dok sam na­stu­pao, mu­ška­rac mi je pri­šao i za­h­te­vao da do­đem do nje­go­vog sto­la. Obja­snio sam mu da to ta­ko ne fu­n­k­cio­ni­še, te da že­lim da mu ispu­nim mu­zi­č­ku že­lju i ot­pe­vam pe­smu ko­ju tra­ži, ali s bi­ne. Ka­da sam mu to re­kao, pos­tao je agre­si­van, upo­ran u to­me da me odve­de do nje­go­vog sto­la. Ka­da sam shva­tio da će bi­ti sa­mo go­re, dao sam mi­kro­fon kla­vi­ja­tu­ri­sti i kre­nuo ka toa­le­tu da bih se sklo­nio od ne­pri­jat­ne si­tua­ci­je i tog čo­ve­ka.Čim sam na­pra­vio dva ko­ra­ka, ose­tio sam uda­rac fla­šom u po­ti­ljak. Ka­ko sam se okre­nuo, on me je opet uda­rio, ali na dru­gu stra­nu. Tu imam he­ma­tom. Gos­ti su sko­či­li i sklo­ni­li ga od me­ne, a on je i da­lje di­vljao i vre­đao. Po­če­la je krv da li­p­ti i pri­ja­te­lj mi je sta­vio sa­l­ve­te na ra­nu i odve­zao me u Ur­gen­t­ni. Ta­mo su me uši­li, imam 12 ko­p­či na gla­vi - ispri­čao je za Ku­rir pe­vač.

Kija Kockar nije imala neprijatne situacije kao njene kolege, ali kao najgoru stvar ističe kada publika na izvođača u klubu ne reaguje.

- Nisam imala neprijatnosti, ali bih rekla da je najgora stvar kada je pun klub, a publika ne reaguje - rekla je Kija za "Mondo" i nastavila:

"Ima jedan klub u dijaspori gde publika bukvalno ne reaguje ni na jednog pevača. Ako nemaš povratnu reakciju publike, iskreno nemaš ni volje, a i malo je neprijatno", naglasila je Kockareva.

PevačicaMaja Berović doživela je strašnu situaciju na nastupu u Beču kada joj je nepoznati muškarac pretio da će ubiti nju, njenog supruga Alena i sebe. Čovek je sa kupljenom kartom pušten u diskoteku, neprimećen je sačekao kraj koncerta kako bi se navodno slikao sa njom i čim su ga pustili u bekstejdž, on je izvadio nož. Maja se dobro snašla, nije paničila, nego je odglumila da je radosna što ga vidi, kao da su prijatelji, i ponudila mu da sedne i popije nešto, a Alen, koji je bio nekoliko metara dalje, diskretno je pozvao obezbeđenje. Za nekoliko minuta su ga savladali.

Rada Manojlović u srpskoj prestonici doživela je veliku neprijatnost kada ju je, kako se navodi, spopao fan koji je bio pod utiskom čašice više. Pevačica je pokušala da „na finjaka“ izbegne skandal, ali su je na kraju čuvala dva čoveka iz obezbeđenja, za svaki slučaj.

"Kao i uvek kada nastupa, Rada je na binu izašla baš raspoložena i spremna da satima peva i napravi ludu žurku. Čim je počela da igra i da vrcka, muškarcima su pale vilice, jer joj je haljina bila baš kratka. To je najviše obradovalo grupu momaka koji su se našli u separeu na metar do bine. Nisu mogli da skinu pogled sa nje, ali niko nije ni slutio da će bilo ko preći granicu i naskočiti na Radu", rekao je izvor za Alo.rs pa naveo da se jedan od momaka brzo izdvojio, a onda je u nekoliko navrata pokušao da je uhvati i poljubi u ruku.

