JA SAM NJEGA OSTAVIO ZAKLJUČANOG U ZADRUZI?! Šok priznanje Mirka Gavrića: Još uvek imam problema sa SPAVANJEM!

Mirko Gavrić oglasio se nakon što je napusti rijaliti imanje u Šimanovcima, pa priznao da mu nije bilo lako dok je živeo tamo, ali da mu sve svakako nedostaje.

"Jeste (lakše u spoljnom svetu). Naravno da je lakše, meni je podosta lakše zato što je ipak ovo moj svet, život, ono su tamo nekako drugačiji, nerealni uslovi. Bilo je jako teško živeti tamo šest meseci", počeo je u "Premijeri" Mirko, pa dodao:

"Iskreno, sve mi nedostaje. Baš sam danas pričao sa prijateljima, pošto je svakodnevno neko uz mene ovde... danas sam baš pričao kako mi sve to nedostaje. Imanje, emisije... Još uvek imam problema sa spavanjem! Budim se tačno pred lajv (smeh)"

"Ušao sam kao razveden, a izašao kao slobodan. Nisam nikada ušao kao zauzet. Ja sam razveden 17. aprila prošle godine, nije bila caka. Još uvek nisam crkveno razveden, ali to će se rešiti ovih dana. To je to", progovorio je i o svom razvodu on, napominjući da sa bivšom suprugom nije u kontaktu niti planira da bude.

"Ja sam tog starog Mirka ostavio u zidinama 'Zadruge', tamo je zaključan. Jedan potpuno novi Mirko, spreman za nove ljubavi i za nove pobede... pa i ako bude 'baraža', ako se budem vratio - vratiću se kao novi. To znači da sam stavio tačku na sve ono što je iza mene, zaboravio sam sve loše stvari, otarasio sam se loših ljudi iz života, sve što je bil ološe ne može nikako da ide uz mene. Samo napred, samo dobro, samo pozitivno!"

"O njoj (bivšoj) ne znam ništa. To je priča na koju sam odavno stavio tačku. Nisam zaljubljen, a čim budem bio - vi ćete to prvi znati. Šalim se sa prijateljima, možda se nisam pokazao da znam šta je brak, ali da pravim dobre svadbe znam! Tako da ćemo tri puta godišnje praviti neko slavlje", nasmejao se on i za kraj.

foto: Printscreen Premijera

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Premijera

Kurir