ČEKIĆEVA KUPILA JOŠ JEDAN STAN NA VRAČARU ZA SEBE I VERENIKA! A onda rešila da napusti Srbiju? ŠOK!

Andreana Čekić navodno je pazarila još jedan stan na Vračaru, gde sada palnira da se useli sa svojim verenikom Markom. Međutim, malo ko je znao da je pevačicina velika želja zapravo da ima kuću i to u Beču, kao i veliko dvorište.

"Selimo se tako da kad nisam u emisijama i na nastupima posvećena sam sređivanju novog stana. Iako je moja želja da jednog dana napravim kuću u Beču sa velikim dvorištem, to će još malo da sačeka", rekla je u specijalu "Zvezda Granda" ona.

Pevačica je zatim objasnila dinamiku svog odnosa sa Markom, koji od samog starta privlači ogromnu pažnju, jer je započet dok je on još uvek zvanično bio u braku.

"Pisali su grozne stvari - da smo se tukli, da sam ja njega tukla ali to nije istina. Mi se jesmo malo posvađali ali očigledno kad se neko poznat posvađa onda je to deset puta veći skandal. Ja živim svoj život, neka pišu šta god žele. Navikli smo i on i ja i nama je najvažnije da se volimo i da živimo srećno, da zajedno maštamo, planiramo i stvaramo", rekla je Andreana.

Planirali su svadbu, ali još uvek nisu ugovorili datum.

"Možda svadba bude posle leta, videćemo", rekla je sa osmehom.

Na pitanje da li će organizovati žurku za useljenje u novi dom za kolege i prijatelje, pevačica kaže da joj je dosta slavlja i muzike.

