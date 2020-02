EVO KAKO JE OŽENJENI MARKO STVARNO ZAVEO PEVAČICU! Andreana Čekić ne skida osmeh sa lica: Ovo je PRESUDILO!

Andreana Čekić u susret Danu zaljubljenih raduje se vremenu koje će zasugurno provesti sa novim izabranikom, iako će određeni deo dana svakako provesti radno.

"Taj dan biću zaljubljena, a petak je, moraću i da pevam. Treba u životu svaki dan slaviti i svakog dana treba biti zaljubljen", istakla je u "Premijeri" pevačica, pa orkrila čime ju je Marko Milošević osvojio.

"Ja ću reći - kod partnera je presudno da energija paše. Da imaš poverenje... To je sve ljubav, kad to kažem, mislim generalno na ljubav. Jer ljubav je, ja smatram ono najveće, i sve ostalo samo ide uz to", iskrena je bila ona.

Podsetimo, nakon bračnog kraha sa Ivanom Miladinovićem, Andreana uživa u ljubavi sa Markom i ne krije svoju sreću, uprkos brojnim negativnim komentarima povodom toga što su u vezu uplovili tokom njegovog braka.

foto: Printscreen Premijera

Kurir.rs/Foto: Printscreen Premijera

Kurir