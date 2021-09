ZDRAVKO LJUBIO ČUVENU GLUMICU IZ LEPOTE POROKA: Ovako danas izgleda Čolina prva ljubav!

Zdravko Čolić već skoro 20 godina uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, s kojom ima dve ćerke Unu i Laru.

Pevač je početkom sedamdesetih sreo Jasnu Orneli Beri, u koju se odmah zaljubio, a ona je tek posle 47 godina prvi put govorila o njihovom odnosu

Poznato je da nikada nije želeo da eksponira svoj privatni život, pa smo samo u retkim prilikama mogli da vidimo kako izgleda njegova saputnica. Tako je bilo i pre ženidbe. Samo retki se sećaju njegovih ljubavnih avantura o kojima su mediji u Jugoslaviji pisali, a jedna od njih bila je Jasna Orneli Beri, poznata glumica.

Iskrene emocije

Početkom sedamdesetih u Sarajevu, gde su oboje živeli, došlo je do susreta između Čole i nje i odmah je planula ljubav. Jasna je važila za jednu od najlepših devojaka Jugoslavije i, kako se tada pisalo, njena i Zdravkova ljubav bila je iskrena i velika. O tom periodu svedočila je i Jasna, ali tek 47 godina kasnije.

- Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo muzičari već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvek će imati jedan deo u mom srcu koji je samo rezervisan za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život - istakla je ova lepa glumica za jedan bosanski medij.

Susret u Beogradu

Kako je rekla, putevi su im se razdvojili, a prvi put posle rata sreli su se u Beogradu.

- Bio je to susret vrlo emotivan. Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto. Sada, posle toliko godina, uspeo je da zadrži to. On je dobar čovek. Ja sam kod njega volela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje da zrači - rekal je tada Jasna i nastavila:

- To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvek svačiji i ničiji. Pre svega je dobar čovek. Čola mi je posvetio pesmu „Noć mi te duguje“ - zaključila je ona.

Jasna je rođena 1954. u Zenici. Glumila je u „Žikinoj dinastiji“, „Nafaki“, „Grbavici“, „U zemlji krvi i meda“ i drugim filmovima. Njena najpoznatija uloga je Maca u „Lepoti poroka“, gde ima scenu sa Mimom Karadžićem, u kojoj izgovara čuvenu rečenicu: „Jesi ti pop ili je*ač.“

Ponuda ODBILA SLIKANJE ZA PLEJBOJ Jasna jeste pristajala da zarad uloga bude obnažena pred kamerama, ali to ne znači da bi isto uradila zarad novca. - Neprijatno mi je kada moram da glumim vođenje ljubavi, a to sam imala samo dva puta. U vreme Olimpijade 1984. u Sarajevu odbila sam slikanje za Plejboj jer bih se tada slikala privatno kao Jasna Beri. A nisam foto-model, ja sam glumica. Kada to učinim u teatru i na filmu, to radim samo ako za to u ulozi ima opravdanje. Stvarno bi bilo smešno da, recimo, scene gde se tuširam radim obučena - rekla je ona.

Ostvarena BILA UDATA ZA BALETANA Još osamdesetih godina Jasna se udala za poznatog baletskog umetnika i koreografa Tončija Marinića, s kojim ima sina Vuka, koji je danas poznati glumac. Sarajevom je kružila priča da su sve devojke bile zaljubljene u njega, čak su mu i cveće slale, ali je njegovo srce uspela da osvoji glumica. Marinić je preminuo 2012. godine.

(Kurir.rs / Ivan Ercegovčević / Foto:Dragan Kadić, Privatna Arhiva)

