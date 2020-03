SLOBA RADANOVIĆ VIDEO DEVOJKU KAKO SE LJUBI S DRUGIM! Nisam hteo da pravim scenu, ali mnogo sam se RAZOČARAO!

Sloba Radanović prisetio se mlađih dana pa otkrio da je "pre sedam-osam godina bio Kazanova", ali da se zbog prve devojke s kojom je bio u ozbiljnoj vezi veoma razočarao u ljubav. Naime, ona mu je rekla da je na treningu, a zapravo se našla s drugim.

Dok su se oni ljubili, on je pored prolazio s drugom.

"Počeo sam da se zaljubljujem jako rano. Do polaska u školu već sam bio zaljubljen u sve pevačice redom, od Dare Bubamare do Cece", počeo je svoju iskrenu ispovest pevač.

"Bio sam Kazanova nekada davno u životu, pre sedam-osam godina. Tada sam bio mlad, nezauzet. Sve to nekako ide u svoje vreme. Međutim, kako vreme prolazi, vidiš da to nema poentu, i onda pokušavaš da nađeš nekoga pored koga ćeš da se smiriš, da sa tom osobom deliš radost i tugu, te da to ode u neke ozbiljnije vode. Kazanova ispari nekako vremenom."

"Prvi put sam se razočarao u ljubav kada me je moja prva devojka, mislim na prvu ozbiljnu vezu, prevarila. Imao sam 17, 18 godina. Svojim očima sam video kako se ljubi sa drugim momkom, a meni je rekla da je na treningu. Šetao sam za drugom i naleteli smo na njih kako stoje na ćošku, pričaju i ljube se. Ja sam samo hteo da prođem, ali drugar mi je rekao: 'Je l' ono tvoja devojka?'. Odgovorio sam mu: 'Jeste, ali što se mene tiče ona više ne postoji.' Nisam hteo da pravim scenu, ali onda je ona videla mene. Krenula je prema meni, pa sam onda i ja krenuo prema njoj. Momak sa kojim je bila se toliko uplašio da je stao iza nje i krenuo da kuka: 'Brate, nisam ja ništa kriv!' Rekao sam mu: 'Druže, nemam ja ništa sa tobom, a nemam više ni sa njom. Nisam hteo ni da vam priđem. Za mene ste oboje zidovi.' To se tako i završilo. Nije tu bilo nekog preteranog razočaranja. Bio sam zahvalan što mi je otvorila oči."

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, M.G/Telegraf/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir