JA MINU VRBAŠKI ŽALIM! Za drugo i nije: Tomović opleo po bivšoj NIKAD STRAŠNIJE!

Vladimir Tomović istakao je da je prema Mini Vrbaški sve vreme imao jednu emociju, koju takođe oseća i sada - a to je sažaljenje. On je objasnio kako je ona izigrala njegovo poverenje, te da je njegova devojka Isidora deset puta bolja od svih iz "Zadruge" zajedno.

"Prema Mini sam sve vreme imao samo jednu emociju: sažaljenje. Isto osećam i sada, žalim je jer ona i jeste za žaljenje. Iz ove perspektive ne bih ulazio ni u kakav odnos sa njom, jer je izigrala moje poverenje. Muvao sam svaku devojku u 'Zadruzi' i sprdao sam se jer sam bio u mogućnosti. Nisam želeo vezu jer imam devojku Isidoru koja je deset puta bolja od svih iz 'Zadruge' zajedno", ispričao je Tomović, dok je Isidora podvukla da nema problem sa njegovim ponašanjem na imanju u Šimanovcima:

"Meni to ne smeta. Sad mogu samo da ga gledaju jer je moj!"

"Ne bih nikada devojci oprostio takve izlete. Ma, ni ja to ne bih radio u rijalitiju da sam znao da je Isidora tako dobar čovek. Ona je održala našu vezu, bez obzira na to kako sam se ponašao u 'Zadruzi", dodao je bivši zadrugar.

"Ne kajem se što sam napustio rijaliti. Svako u životu dobije ono što želi, što bih ja bio izuzetak? Sam sam sebe diskvalifikovao. Moji postupci su doveli do izlaska iz 'Zadruge', a ne njihovi."

"Otkad sam izašao odande, niko me nije razočarao. I dalje su mi lojalni oni za koje sam znao da to jesu. Najbolji prijatelji u kući su mi Stefan Karić, Mlađa Jovanović, Lazar Čolić Zola, Stefan Kandić Kendi, Tara Simov, Ermina Pašović i Marko Janjušević Janjuš", zaključio je on.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Printscreen

