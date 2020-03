JA BIH MU SAVETOVALA DA SE MANE TIH STVARI! Bekuta odgovorila Ljubi Aličiću: Pevačica odbrusila BEZ DLAKE NA JEZIKU!

Nakon što je nedavno isprozivao nekoliko svojih kolega među kojima se našla i Ana Bekuta, pevačlica je odgovorila Ljubi Aličiću te ga posavetovala da to što radi nije lepo te da bi trebalo toga da se mane.

U suprotnom, mogao bi, kako kaže, da se iznenadi ako drugi počnu da pričaju o njemu.

"Neka kaže šta hoće, to je njegovo pravo da misli da tako treba da se ponaša, ali onda neka očekuje sa druge strane odgovor. Neka se ne iznenadi ako drugi počnu da pričaju o njemu. Mislim da se on to više šali i pokušava da skrene pažnju u nedostatku dobre pesme... Svakako, to nije lepo, da krene po kolegama. Savetujem mu da se mane tih stvari", ispričala je za "Ekskluzivno" Ana Bekuta.

Podsetimo, Aličić je nedavno "prozvao" nekoliko svojih kolega pa na taj način napravio dar-mar na estradi. Tom prilikom, kada je za Svet opleo i po žiriju "Zvezda Granda" istakao je kako Bekuta "sve sluša Bosanca, koji je dosadio i Bogu i narodu" te da su njih dvoje kao klan.

