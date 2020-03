ŠAKO SINU JEDINCU PRAVI SVADBU U APRILU! Izdvojio 200.000 € i pozvao 500 ljudi: A tek da čujete spisak POZNATIH ZVANICA!

Šako Polumenta za svadbu sina jedinca, koja je zakazana za 18. april, izdvojio je čak 200.000 evra kako bi napravio ogromno porodično slavlje. Kako se dalje navodi pozvano je 500 ljudi, među kojima su i brojne pevačeve kolege.

"Šako i njegov sin su oduvek imali poseban odnos, a on je bio veoma srećan kada mu je prošle godine sin rekao da se ženi. On mu je rekao da će se za sve troškove pobrinuti i da je za to izdvojio 200.000 evra", rekao je izvor blizak pevaču i dodao da je za potrebe slavlja pevač iznajmio najskuplju salu u Ulcinju, a pozvao je 500 zvanica.

Za one koji dolaze iz inostranstva Šako će pokriti troškove hotela i avionske karte, a pored porodice i prijatelja ovom slavlju će prisustvovati i poznati.

"Šako na našoj sceni ima mnogo prijatelja. Upravo iz tog razloga će se na svadbi pojaviti mnoge poznate zvanice kao što je Ana Bekuta, Šerif Konjević, Katarina Grujić, Halid Bešlić, Stoja, Goga Sekulić... Biće to lepa svadba, a on se svakog dana raduje kao dete i priča o prijateljima i saradnicima", zaključio je izvor.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

Kurir