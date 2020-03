OGLASILA SE MAJKA DRAGANE MITAR! Progovorila o ćerkinim krizama sa Edom: Sve će im biti jasno KAD IZAĐU!

Dragana Mitar i Edis Fetić tako su se sukobili da su napravili opštu pometnju na čitavom rijaliti imanju. Ona je čak poželela i da napusti "Zadrugu" u jednom trenutku, a evo kako na sve trenutno gleda njena majka Jadranka.

"Ne znam šta da kažem, situaciju ću verovatno razumeti kada izađu. Ne znam šta se dešava. Verovatno zato što su 24/7 zajedno, tako ni sa kim ne možete da živite. Psihološki test na kome gledaju da li mogu da se podnesu..." ispričala je Jadranka, pa dodala:

"Dragana je nervozna, da li joj nedostaje Jovan, pa zapadne u tu krizu da ne može da se kontroliše... Padne, pa ispoljava tu agresiju, baca stvari po kući... Ne znam, kada je potpisivala ugovor rekla je da može to da izdrži. Te neke njene faze... Nas Dragana ništa nije pitala, sve što je rešila, rešila je sama. I ovo će morati da reši sama. Kao dete, mora da se prođe, da bi naučila. Svaka škola se plaća, neko prođe lakše, neko teže", zaključila je Draganina majka.

Povodom Draganine tvrdnje da nju Fetić zapravo i ne voli te da se sve vreme igrao sa njom, evo da li Jadranka smatra da će oni opstati.

"Nije to ljubav koja je počela u 'Zadruzi', pa da se preko noći preseče makazama. Ne znam ni ja, ali gde god da počne, tolike ljubavi su se završile, ko može da kaže da li će opstati ljubav. Mislim da postoje i dalje emocije, ali da svi imaju nerazjašnjene račune, sve je to normalno... Ne znam... Hiljadu je faktora koji će da utiču na to da li će da opstanu. Ali oni moraju da imaju ogromne kompromise, slažem se sa svim što je rekao Lepi Mića. Trebalo bi da se drže da opstanu, zajedno su jači. Njih je spojila čista ljubav i strast. Ili je to zaljubljenost bila, pa je sad prolazna. Prava ljubav zahteva odricanje", izjavila je ona.

