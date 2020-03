KAKO TE NIJE SRAMOTA, LJUDI NEMAJU ŠTA DA JEDU! Vuk Mob na meti oštrih kritika, ali NIJE GA BRIGA! Evo zašto!

Vuk Mob našao se na meti oštrih kritika javnosti, pošto je za novi automobil navodno iskeširao 80.000 evra. Tim povodom on se oglasio putem društvene mreže Instagram pa istakao kako ga nije briga šta ko misli, te da ga ne pogađaju negativni komentari jer je svestan koliko se u životu mučio da bi postigao uspeh.

"Šta je život... Pre godinu i po dana sam kupio svoj prvi auto od nastupa, gde su mi se ljudi smejali tipa: kršina od 10-ak soma eura, smeće na točkovima... Ja sam ćutao. Nikakav problem. Ja sam bio ponosan na sebe jer sam od svog novca uzeo sebi nešto. Nakon toga sam odlučio da sagradim sebi vilu, iskren da budem, krv sam pro*išao, radio sam samo da bih plaćao majstore i mrzeo sam svaki dan svog života, jer su moje kolege kupovale automobile, išli na odmore, trošili na zlato, a ja sam iskreno plakao kući i mrzeo sebe što ne radim što i oni", počeo je on.

"Meni su roditelji svakodnevno govorili: 'Ti si pametan, znaš šta radiš, nemaju svi to zadovoljstvo da kažu da imaju vilu sa 29 godina.' Svejedno sam mrzeo sebe i celu situaciju u kojoj se nalazim. Kako je vreme prolazilo upoznavao sam sve više ljudi sa estrade i počeo da razumem sve o čemu su mi roditelji pričali. Osobe za koje vi mislite da plivaju u parama su spiskale svu lovu na drogu, lake žene, kocku i ostale gluposti i što sam više to razumevao, postajao sam svestan situacije u kojoj se nalazim."

"Na kraju kad sam završio gradnju vile i stao na noge, uzeo sam sebi bmw-a, range rover-a i poršea, na šta sam opet se susreo sa gomilom negativnih komentara tipa: 'Kako te nije sramota, ljudi nemaju šta da jedu, a ti kupuješ poršea?!' Iskreno da vam kažem, briga me za to šta ko misli, jer ja znam šta sam sve prošao da bih bio tu gde jesam! Ali poenta ove slike je ta da verujete u sebe i da se ne obazirete na komentare, jer će uvek biti zla oko vas! Verujte u sebe ljudi, jer sam ja verovao u sebe kad niko nije i danas sam tu gde jesam! Mnogo ste veći nego što mislite! Vi ste kreatori svoje sudbine, i to vam niko nikada ne može oduzeti!", poručio je on uz fotografiju koju je objavio.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Nemanja Nikolić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir