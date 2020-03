OSMAN KARIĆ OBJAVIO ŠOK PREPISKU SA ANABELOM! Ne pričaju, a drži joj stranu: Zna šta Marko radi sa Lunom?! PAKAO! (FOTO)

Osman Karić obelodanio je šok prepisku sa Anabelom Atijas, te istakao kako "iako ne priča sa ovom majkom jedne devojke za koju je dačla živce i zdravlje braneći je" - mora da stane na njenu stranu te istakne da je sve što ona priča zaista istina.

"Na pričam sa ovom ženom, majkom jedne ćerke za koju je dala i živce i zdravlje braneći je i nju i tadašnju vezu, zbog koje smo se tokom 'Zadruge 2" i posvađali", počeo je on.

foto: Instagram screenshot

"Ali kao roditelj moram stati uz nju i reći da Anabela govori istinu, što ću objasniti porukama koje slede", počeo je on, uz zajedničku fotografiju sa nekadašnjom pevačicom Fanki Džija.

1 / 4 Foto: Instagram screenshot

On je dalje pokazao kako se sa Luninom i Markovom vezom uopšte nije slagao, kao ni sa brojnim Anabelinim stavovima.

"Ti znaš da mi iste rezone imamo, ali moje dete je unutra... Zamisli da je ja još mučim odavde, to bi je dotuklo", odgovarala bi mu Anabela, dok je on insistirao na tome da "zna te kao što je Marko, kao i šta on uopšte radi sa Đoganijevom".

1 / 5 Foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Instagram screenshot, Printscreen

Kurir