ONA MU JE LEPŠA I OD CECE? Sloba Radanović počastio koleginicu komplimentom KAKVOG NEMA!

Sloba Radanović gostujući u jednoj emisiji dobio je zadatak da nabroji tri, po njegovom mišljenju, najzgodnije pevačice sa naše scene. On je tom prilikom izgovorio i Cecino i Anastasijino ime, međutim prva na listi bila mu je Sandra Afrika.

"Sandra Afrika, Ceca i Anastasija", kao iz topa rekao je u Amidžiju Sloba.

Međutim, pevač nije ostao dugo bez pitanja.

"Da li je nezgodno da ti u ovo vreme žena 'Kija'?" kroz igru rečima obratio mu se voditelj, ali Sloba se nije dao zbuniti.

"Nije više", nasmejao se on, i ne očekujući to da će morati da komentariše trenutnu zadrugarsku situaciju.

Naime, u rijalitiju trenutno borave njegova bivša devojka Luna zajedno sa majkom Anabelom i ocem Gagijem.

"Ne postoji cifra (da ponovo uđe u rijaliti). Slabo gledam, naravno da dolaze informacije, jer ljudi šalju preko društvenih mreža. Kad me neko spomene oni to automatski šalju, ali trudim se da ne obraćam pažnju. Što bi rekao Maca, imam previše svojih problema. Nisam mogao da verujem koja je to pompa, da ne mogu da izađem u prodavnicu, ja sam tada bio u karantinu, nisam hteo da viđam nikoga, plašio sam se da izađem među ljude, nisam želeo da slušam priče, pitanja ljudi, mučile su me i pohvale, ne mogu da opišem to", istakao je Radanović.

