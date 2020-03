ATIJAS O LUNINOJ VELEIZDAJI, MILJKOVIĆU I GAGIJU! Ništa nije prećutao: Ovo je razlog zašto TAKAV ČOVEK nema pravo glasa!

Andrej Atijas, Anabelin bivši suprug koji čuva njene ćerke dok ona boravi sa najstarijom u "Zadruzi", otvorio je dušu pa navodno otkrio zašto, pre svega, njih dvoje ne podržavaju Luninu vezu sa Markom Miljkovićem.

"Izdaja je presudila, to jest ta Lunina veleizdaja. Anabela i ja smo pričali o svemu i definitivno je to razlog. Ceo život se zalagala za nju i ona joj je ovo uradila. Bila je uz nju u svim situacijama, svega se odrekla zbog nje, kada je raskinula sa Markom, pružila joj je svu podršku, a ona je iza leđa ušla u 'Zadrugu' i ponovo se pomirila sa njim. Meni je to užas, da jedno dete može da zaboravi na sve, zgroženi smo svi", rekao je on pa dodao: "Ona je nama zgadila Marka nakon što je ispričala detalje kada su krajem prošle godine raskinuli. To što je uradio za slavu je jako ružna stvar. Da njenim bližnjima kažeš - ne možete da dođete. To je takvo poniženje. Ali je tu naravno bilo još mnogo drugih stvari koje jasno pokazuju da je on običan manipulator."

Anabela, inače, u rijalitiju konstantno pokušava da objasni Luni da Markove namere prema njoj nisu čiste, a Andrej objašnjava zašto oni i kao bivši supružnici dele takav stav.

"Zato što on manipuliše njom. Verujem da je sve ovo uradio da bi ušao u 'Zadrugu', da je voli rekao bi nemoj da dolaziš, ja ću nam zaraditi ovde novac, ti idi radi, na početku si karijere. Nego on je uvede u rijaliti i šta uradi, još više je uvlači u haos - bukvalno je sve isplanirao i uhvaćen je u laži. Ono što im Mića govori - vidi se šta petljate, uhvaćeni ste u svojoj laži, to je sve tako, jer Marko ne zna kako da se odbrani u svom moru laži", tvrdi Atijas i dodaje da je Miljković i na kraju "Zadruge 2" "smišljeno raskinuo sa Lunom da bi prikupio glasove Kijinih fanova."

"Pa šta mislite zašto je baš dva, tri dana pred kraj raskinuo sa njom, a onda nakon izlaska došao da se pomire? To je sve proračunato. Hteo je da uzme Kijine glasače u poslednji čas, inače bi bio na 15. mestu. On je manipulator i njemu su bitni samo glasovi, to već 95 odsto ljudi koji prate Lunu i 'Zadrugu' smatra."

foto: Damir Dervišagić

Andrej se takođe osvrnuo na to što je Marko optužio Anabelu da uzima novac od Lune.

"To je bilo sve zajedničko. Ako mi pomognemo Luni sa 35.000 evra da kupi stan i pružimo joj još mnogo toga, onda je valjda normalno i da ona nama pomogne kad može. Ali Marko je samoživ i on to ne može da razume. On je sebi kupio auto da se pravi frajer, a majci nije završio fasadu na kući."

Atijas takođe kaže da je upoznat sa tvrdnjama Lune i Anabela da je Gagi maltretirao pevačicu.

"To je javna tajna, za to svi znaju. Zato takav čovek nema nikakvo prava glasa."

Iako su se on i Anabela rastali prošle godine, sve su veći izgledi da bi mogli da se pomire, a pošto je i pevačica u jednom trenutku u "Zadruzi" rekla da je on njen "bivši, sadašnji i budući muž", Atijas kaže:

"Isto tako i ja mislim, sve isto kako je ona rekla", priznao je on sa osmehom.

Inače, Gagi Đogani oštro je osudio to što je Anabela ušla u rijaliti, a njihovu ćerku Ninu ostavila sa bivšim suprugom. Andrej kaže da ga nimalo ne pogađaju njegove opaske.

"Naravno da su i Nina i Blankica sa mnom, pa sa kim da ih ostavi? Nina je od svoje pete godine sa mnom, nije hteo ni da je pozove da proveri gde je, kako je, a sada mi tu morališe kao veliki otac. Gde je bio sve ove godine?" žustro je prokomentarisao Andrej.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

