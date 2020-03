GAGIJU NAPRSLA REBRA KAD SU GA TUKLI! Nisam mogao da se POMERIM, Andrej mi je pomogao! DUŠA OD ČOVEKA! POTRESNA ISPOVEST

Ivana Šopić za vreme Igre istine želela je da čuje od Gagija zbog čega ulazi često u svađe sa bivšom suprugom Anabelom Atijas. Ovom prilikom Gagi se vratio nekoliko godina unazad i prisetio se teškog perioda, kao i kada su počeli prvi problemi sa Anabelom.

- Morao bih da kažem da je problem između Anabele i mene počeo još pre nego što smo se razveli. Ja sam se posle mog razvoda bacio porocima. U tom vremenu ona je radila, angažovala se, bila je uz decu, ja sam to posmatrao sa strane, ja sam imao problem, bio sam u svom nekom svetu i borio sam se sa tim. Do 2016. godine kada sam rešio da prestanem s tim. Tog dana kada sam rešio da presečem, završio sam na VMA. U životu mora da ti se desi nešto strašno da bi shvatio gde si i šta si. Kada sam bio u bolnici rekao sam da sam ja tata, da imam porodicu, da meni to ne treba. Tu sam rekao da Gagi staje. Jeste Andrej bio uz mene. Zvao sam Andreja, tada mi se desio incident, kada mi je naprslo rebro i kada sam bio isprebijan. Ne iz razloga što sam dugovao pare. Onda sam to rekao deci, Luna je to čula, Anabela je to čula... Andrej je došao, nisam mogao da se pomerim. Andrej je čovek velike duše, uvek sam za to bio da Anabela i on budu zajedno, nikada nisam ljubomorisao. Andrej mi je tu pomogao. Čuo sam da Anabeli nije bilo svejedno - rekao je Gagi.

foto: Printscreen

- Moja sestra je došla u moj stan i rekla da joj je dosta bilo i da ću ja da živim u Zemunu dok se ne budem sredio. Ja sam pristao na sve to, angažovali smo stručnu pomoć, lečio sam se... Ušla je Luna u "Zadrugu" 2017. godine i ja sam bio za to. Ušla je i u drugu "Zadrugu", ja sam bio za to da ona uđe. Ja sam to podržao, ali mama i Andrej to nisu podržali - dodao je Gagi.

- Zato što nisam bila spremna da gledam sve to već drugu godinu. Ona meni kaže da nema ovoga iz prve sezone, da ga ne spominjem, ali ja nisam bila mirna. Okej, možda sam ja pogrešila. I ti i ja smo imali mnogo para, pa smo bili nesrećni - umešala se Anabela.

- Ja bih samo voleo da ti kažeš da ja nisam loš čovek. Bojim se da ne ustaneš i ne pokvariš celo izlaganje. Moja procena je bila da Luna uđe u "Zadrugu 2", ona je mene sama iznenadila što je imala toliko snage u sebi, ja nisam mogao da verujem šta ona priča. Ona je hrabro ušla ovde. Imali smo sastanak pre nego što je Luna ušla, i imali smo dogovor da se držimo zajedno i da bude sve kako treba. Ona je ušla ovde i onda se Anabela i ja razilazimo, gde je nastao problem. Ja sam bio ovde za Novu godinu, rekao joj za Marka, oni su se smuvali... Anabela i ja smo stalno bili na vezi, pošto je Luna imala neke histerije koje su se dešavale. Kroz "Zadrugu 2" ja sam uvideo da je Marko za nju - nastavio je Gagi.

foto: Printscreen

- Ja sam odobrila i pozdravila Marka na video-pozivu. Međutim... - rekla je Anabela,

- Međutim, smatram da Anabela nije bila za vezu u "Zadruzi 2". Anabela nije imala dobru odluku i dobro gledanje veze Lune i Marka. Ja smatram da je Sloba bio korektan sa njom, iako je raskinuo s njom - nastavio je da priča Gagi.

- Pa, ja i nisam bila za vezu. Nije zaslužila da joj se to dešava. Marko, Luni je trebala ljubav, ne mentori... - rekla je Anabela.

Kurir.rs

Kurir