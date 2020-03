EVO ŠTA JE ANDREJ REKAO ANABELI! Kad je čuo da posle svega ulazi u rijaliti, nije mu bilo svejedno: A evo gde su ĆERKE!

Anabela je u braku sa Gagijem Đoganijem osim Lune dobila i Ninu, a iz drugog braka sa Atijasom ima i ćerku Blankicu. Kako trenutno boravi sa prvim bivšim i najstarijom naslednicom u "Zadruzi", druge dve su na sigurnom sa Andrejom, koji je uz objavljenu fotografiju na Instagramu koja to i dokazuje poručio:

"Sa mojim devojkama".

Inače, pošto je čuo da Anabela posle svega ulazi u ovaj rijaliti, pružio joj je punu podršku.

"Da mi je u 'Zadruzi 1' to rekla, rekao bih joj: 'Daj mi papire za razvod, odmah bežim!' Sada je situacija drugačija, tri 'Zadruge' su prošle, video sam kroz šta je sve ona prošla... Nagledao sam se svega, ja sam to najviše upijao, najgori 'fidbek' koji je dolazio - dolazio je do mene. Sva sreća, otišao sam na lečenje od mesec dana, očistio sam sebe duhovno i fizički... Podržao sam je, jer bi ona opet to trpela, gledala bi na televiziji, svašta bi se gomilalo", objasnio je Andrej.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Damir Dervišagić

Kurir