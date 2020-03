ANABELA JE TUKLA MAJKU, A ANDREJA JE RASKRVARILA STOLICOM! Gagijeva sestra šokirala detaljima iz SNAJINOG života! JEZIVO

Gagijeva sestra Nađa Đogani kivno tvrdi da su sve izjave deo Anabeline promocije, pa tvrdi da je istina drugačija.

- Pratim „Zadrugu“, pogotovo sad. Anabela mi je jako zanimljiva, glasam da pobedi. Ostavila je decu, ušla u rijaliti i blamira Lunu da bi se promovisala i svoju novu pesmu. Sramota je ono što radi zbog Lune, žao mi je deteta. Gagi je navikao na te niske udarce sa njene strane. Ona nikad nije bila neka dobra žena, bije i ovog muža. Nina vrišti i zove Gagija u dva sata noću: “Tata, molim te, dođi!” Raskrvarila je Andreja tada stolicom, lampom ga je gađala, Gagi je tada bio tu. Andreja je doveo kod sebe kući da mu pomogne, bio je 2-3 dana - kaže ona, i dodaje da nije istinita pevačicina izjava da je Andrej prodao stan u Rovinju zbog Lune.

- Stan u Rovinju Andrej nije prodao, a koliko znam, plan je da Anabela i živi tamo. Andrej je dao Luni za garažu 15.000, koje je Luna vratila. Nek se ne zaboravi da je Luna „škodu“ koju je dobila u „Zadruzi“ dala Andreju, to se krije. Ljudi su je napadali što je očuhu dala „škodu“, a otac vozi stari auto. E, tada je ona i Gagiju kupila automobil od 7.000 evra, dok Andrej vozi njenu „škodu“ od 25.000 evra. Anabela se od Andreja razvela zbog droge i alkohola, da bi ga odvojila od svega. Lunu je nasilno odvela da budu podrška njenom mužu, vodila je i Ninu u tu bolnicu za borbu od zavisnosti. Luna je rekla da ne sme da joj kaže ne, Anabela ne razmišlja da će decu povrediti. Gagi stalno priča Luna, Nina i Blankica, iako mala Blankica nije njegova. Voli je kao da jeste, dovodio ju je i kod nas - priča Nađa, i dodaje:

- Anabela genetski nije normalna baš, krije da joj je mama bila hospitalizovana u ludnici. Anabela je i majku svoju tukla, deca joj to znaju. Ona je zlo od žene, priča da je Gagi nju tukao, a ne priča šta je ona radila. Tukla je Gagija, a Gagi joj je uzvratio, nije mogao samo da gleda kako ga udara. Anabela manipuliše ljudima, to je strašno šta radi deci. Jednom prilikom je Ninu istukla i izbacila na ulicu. Lunu je sa 13 godina samu ostavila u Beogradu kada je otišla sa Andrejom, neka se toga seti. Ostavila je dve maloletne ćerke napolju, virus vlada, da li o tome brine? Ninu od 14 godina je pustila sa dečkom da putuje, da li je to normalno? Nina je zbog njene histerije dobijala napade panike, krijući je zvala Lunu da traži pomoć. Zvala je tada moju ćerku Saru da kaže da se guši i da ne može da diše. Moja ćerka je odmah otišla kod njih, Anabela je tvrdila da se Nina folira, ma haos je bio. Lekari su joj dali lekove za smirenje, maloletnom detetu. Nina je molila Saru da to veče ostane sa njom, plašila se majke. Sada ih je ostavila s kim? Očuh im nije izlečen od alkohola, može li se starati o njima?

foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

Kurir