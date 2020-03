PIJE MNOGO JAKE LEKOVE, DRUGI JE ČOVEK: Anabela priznala sa čim se bori njen bivši muž! Patili smo OBOJE! (VIDEO)

Anabela Atijas i Zorica Marković pričale su o Luni, Marku, Gagiju, a spomenule su Teodoru Džehverović koja je nakon ovog rijalitija napravila sjajnu karijeru. Zorica je istakla da je Teodoru gurala mama Gordana Džehverović i da je trebalo da Anabela uđe u drugu sezonu.

foto: Damir Dervišagić

"Znaš šta je problem bio? Blankica. Nina je dete koje bi me uvek podržala, a Blankica nije mogla. Sad je ok, prihvatila je, plakala je, ali prihvatila je. Tata joj je dobro, posvećen joj je. Ja znam da je on sad dobro i sam je rekao: "Ovo je tvoja borba. Ja da sam na tvom mestu, ja bih ušao". On se kao dete mnogo napatio i to je ostavilo traga. Mislila sam da od nas nikad neće biti ništa. Ali sam išla na ono ja ću se razvesti, pa ako se opameti", rekla je Anabela.

"Svima je bilo žao. Mi smo baš patili, oboje. A što ako sam toliko loša kao što ovaj (Gagi) priča. On kad je odlučio da ide da se leči, pozvao me je i rekao mi "Ja ovo ne mogu bez tebe". I ja sam mu rekla da sam uz njega ne 100 posto, nego milion posto", rekla je Anabela i dodala:

"Sad je super, drugi čovek. Mislim, bio je on uvek super čovek, ali znaš koji osmeh. Ima on još borbe, pije mnogo jake lekove, ali svi su primetili da je drugi čovek."

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir