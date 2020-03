SEVERINA KOJIĆ OTVORILA DUŠU SAMO ZA KURIR: Milan je lagao na sudu, ne živi sa ženom s kojom ima dva sina

Severina Kojić odlučila je da otvori dušu samo za Kurir i da u ekskluzivnom intervjuu govori o tome zbog čega joj Milan Popović već neko vreme ne dozvoljava da viđa sina, kako će se boriti za svoja roditeljska prava i o drugim aktuelnim temama.

Slikali ste se sa maskom jer je u toku pandemija koronavirusa, koliko ste zabrinuti za svoje i zdravlje najbližih?

- Drago mi je da pitanje postavljate upravo na taj način, a ne izmišljajući gluposti. Niti sam šetala Beogradom, niti sam ikoga ugrozila niti me je odvela ili mi na vrata došla policija. Pridržavam se svih epidemioloških preporuka i mera kao odgovorna građanka. Vidite da sam apelovala i da se vama kao novinarima osiguraju zaštitne maske i rukavice, ali i davanje izjava na propisanoj udaljenosti.

Vaša poslednja objava na Instagramu doslovno je digla je Balkan na noge. Što se tačno dogodilo?

- To se i ja pitam. Pristala sam prošle nedelje da Aleksandar s ocem provede nedelju dana u Beogradu i zbog toga i sama dolazim u Beograd da ne propustim svoje sate utorkom i četvrtkom, te sledeći vikend koji je moj. Odjednom, otac mog sina od utorka, na dan mog termina tvrdi da je 7. i 8. marta bio na skijanju u Austriji i da je Aleksandra i sebe stavio u samoizolaciju. Do juče nikakvo skijanje u Austriji nije pominjao, a ja sam u međuvremenu bila sa sinom dva puta prošle nedelje u Zagrebu. Štoviše, otac deteta je dan nakon navodnog povratka iz Austrije davao izjave televizijama o svojim problemima sa računima u Zagrebačkoj banci. U Srbiju je doputovao u subotu 14.3. i nikakve mere nisu bile na snazi niti su mu izdate na aerodromu. Molila sam da sina vidim ranije, već u nedelju, barem na pola sata. Međutim, odgovorio mi je da je on "danas sa svojom braćom i da će doći kući tek uveče" i da "ne zna gde da nađe tih pola sata". Za majku njegovog osmogodišnjeg dečaka! Potom mi je ipak u nedelju odgovorio da mogu da vidim sina u ponedeljak. Zatim se ponovo predomislio. Da, da, takve vam ja mejlove primam svakodnevno. Doslovno, otprilike tako mi je napisao. U ponedeljak mi je napisao da dođem po sina u utorak u 15 sati i na koju adresu.

Šta se dalje dešava?

- Primam mejl kako je on sam sebi i našem sinu samoproglasio samoizolaciju i to 10 dana od navodnog rizičnog putovanja, šetao po Hrvatskoj i Srbiji, i onda je proglasio karantin na dan mog termina. Meni prebacuje putovanje u Cirih koje je bilo javno, nakon kojeg mi nikakve mere nisu izrečene, niti na zagrebačkom aerodromu, niti na graničnom prelazu Bajakovo kad sam dolazila u Srbiju. Svašta se piše, neistine s namerom da mi se našteti i to nakon što je javnost saznala da mi nije dozvolio ni da vidim ni da čujem sina, pa je valjda trebalo to nekako opravdati. No, ljubav je nepobediva i "za ljubav, za ljubav treba imat dušu", kaže jedna pesma... U mojoj duši je ima u izobilju, to znaju svi koji me poznaju i svi kojima sam pesmom dirnula dušu.

Spomenuli ste da je vaš sin po dolasku u Beograd proveo dan sa svojom braćom i onda se vratio kući. Hoćete reći da vaš bivši partner ne živi u istoj zajednici sa svoje drugo dvoje dece i njihovom majkom?

- To morate pitati gospodina Popovića. Naime, on je na sudu u Zagrebu, pa onda i po hrvatskim medijima pre i nakon presude tvrdio da je gradio kuću u kojoj živi u Zagrebu za svoju porodicu koja će se odmah doseliti. Štoviše, da će sina upisati u zagrebački vrtić. Naravno, ništa od toga se nije dogodilo. Laž pred sudom, laž u medijima, a očito čak i kada boravi u Beogradu on uopšte ne živi sa svojom novom porodicom. Kako medije to ne zanima?

I vi vodite, ako se ne varam, u Srbiji neke sudske postupke. O čemu se radi?

- Tačno. Već više godina vodim spor pred Upravnim sudom u Srbiji u kojem tražim poništenje prebivališta svog sina u Srbiji jer nijedan čovek prema zakonima i Hrvatske i Srbije ne može imati dva prebivališta, a posebno dete. I sada je u Srbiji prijavio neistinito njegovo mesto trajnog stanovanja Vršac, iako moj sin nikada nije živeo u Srbiji i nema nijedan dokument sa mestom trajnog stanovanja u Srbiji, osim ako njegov otac nije bez moje saglasnosti na neki način obišao zakon i to ishodovao. Dete ima od rođenja prebivalište u Zagrebu na mojoj adresi, ide u školu u Zagrebu, njegov dom je u Zagrebu u Hrvatskoj i zato sam molila njegovog oca da se svi vratimo u Zagreb, skladno pozivu hrvatskih vlasti jer se zatvaraju granice, ali jednostavno dao je sebi za pravo da on o svemu odlučuje i odbio je. Nadam se da to neće tako ostati večno.

Na koji način ćete se boriti da provodite više vremena sa detetom, hoćete li ići do Strazbura ukoliko vam sudovi u Hrvatskoj ne budu naklonjeni?

- Upotrebili ste pogrešnu reč: ako mi sudovi u Hrvatskoj ne budu naklonjeni. Sudovi moraju da sude po zakonu, na temelju činjenica, a ne naklonjenosti. Uprkos svemu što sam prošla, i dalje naivno verujem u pravdu.

foto: Nebojša Mandić

Da li je tačno da ste na nekim suđenjima s bivšim partnerom Milanom Popovićem koristili uvredljive reči kao sto je "seljačina"? Da li vam je to pred sudijama otežalo bitku za starateljstvo?

- Vidite upravo se o tome radi. Nikada nisam iznela jedan detalj s postupka jer je reč o maloletnom detetu. Nikad nisam davala izjave o tome, proturala presude određenim medijima i slično. Prvi put sam progovorila javno nakon nasilja koje je moj sin doživeo u školi kojoj je tata donirao 25.000 evra. To je ono što znamo, a za koliko tek donacija ne znamo? Pa vi sami zaključite o čemu se tu radi.

Milan Popović tvrdi da vi izdržavate celu svoju porodicu i da zbog toga nemate dovoljno vremena da posvetite sinu. Da li je to tačno?

- Svašta on tvrdi. Žalosno je da radimo intervju na temelju lažnih tvrdnji ali zato sam i pristala da jednom i to više razrešimo. Svak se češe tamo gde ga svrbi. On ima preko 100 letova godišnje. Osim toga njegova, tvrdnja vređa sve lekarke koj, pogotovo sad u doba koronavirusa, rade prekovremeno noćne smene, koje ne viđaju svoju decu danima da bi spasili druge. Da li su one zbog toga loše majke? Svako ima svoje zanimanje i izlišno je to upoređivati sa majčinskom ljubavlju, majčinskom brigom i odgovornošću.

foto: Nebojša Mandić

Sa Popovićem komunicirate isključivo mejlom. Zbog jednog mejla koji ste mu uputili, osuđeni ste za nasilje u porodici. Kako to komentarišete?

- Svašta on tvrdi, ponavljam vam. Netačno i tužno.

Posle rođenja deteta, slikali ste se sa Popovićem i sinom za hrvatsku Gloriju, a poslednjih godina Milan za vas na sudu traži novčane kazne za to što objavljujete snimke deteta. Zasto je Popović u međuvremenu promenio mišljenje o eksponiranju privatnosti? Koliko ste vi novca dosad dali na kazne zbog detetovih slika na društvenim mrežama?

- Ništa. Nema tu nijedne pravosnažne presude. I to su samo njegove priče koje širi po medijima koji onda opet bez provera, a kako često čujem i "po nalogu odozgo" samo slepo prenose. Fotoreporteri koje je naručio su pratili prvi Aleksandrov dolazak u Beograd, njegovu prvu šetnju s ocem i onda odjednom - strah od otmice deteta. Kao i ovo sada sa samoizolacijom. Prvo šeta 10 dana po Hrvatskoj, davao je izjave za hrvatske televizije o pranju novca i svojim problemima s računima u Zagrebačkoj banci, onda je šetao i po Srbiji, ljudi su mi javljali da je viđen na Kalenić pijaci i odjednom - samoizolacija. Kad smo kod objava na društvenim mrežama, on na primer, uporno objavljuje na svom Fejsbuk profilu svoje intervjue u kojima sam gotovo ja redovno u naslovu, jer ko bi njega uopšte čitao, a u kojima me uporno i dosledno sramoti, što je sigurna šteta za dete. Iz njegovog čistog hobija vodi parnice protiv mene, moje porodice i mojih najbližih o svemu i svačemu.

Tokom pravne bitke sa Popovićem, podržale su vas mnoge javne ličnosti iz regiona, mnoge koleginice, pa čak i Jelena Karleuša, koja vas je ranije žestoko kritikovala.

- Podrška koja sam ovih dana dobila na društvenim mrežama pomogla mi je da drugi dan uopšte ustanem iz kreveta. Toliko ohrabrenja, pozitivnih misli i beskrajna količina ljubavi koje su mi u svega nekoliko sati uputile stotine hiljada ljudi, među kojima je i Jelena, ali i mnoge druge javne osobe, pokazuje da ne poznajemo granice kada nekome od nas treba pomoći. Makar i samo stavljanjem srca i reči ujehe, snage i ljubavi na moj Instagram profil. Hvala od srca i iz srca svima na tome. Verujte, sve ih čitam.

Da li ste zbog virusa otkazali neke nastupe i hoćete li pretrpeti financijsku štetu?

- Što se tiče posla, znate šta, zdravlje ljudi na ovoj našoj planeti prvo treba sačuvati. Sada je najvažnija solidarnost među nama, briga o drugima. Naravno da ćemo svi trpeti financijske štete. Nije reč samo o nama, o muzičkoj industriji. Biće teško. Zato će solidarnost biti najvažnija ljudska osobina u novoj stvarnosti koja nam se dogodila. Neizmeran je broj muzičara koji žive od sezone, koji su u pratećim bendovima, sviraju na događajima.

Izjavili ste da postite. Kako podnosite post? Koliko vam je religija bitna i kakve utiske nosite iz manastira koje ste posetili u Grčkoj ove zime?

- Postim. Važna mi je vera, strašno mi pomaže. Molitva koja sam izmolila sa 20 hiljada duša na zagrebačkom koncertu tokom "Magic tour" dala mi je snage i ljubavi da mogu sve ovo da izdržim. Grčki manastiri su čudesni.

Snimili ste album sa mnogo pesama, održali uspešnu turneju, ali mnogima fale vaše kantautorske pesme. Može li da se ponovi neki hit kao što je bio, na primer, Pogled ispod obrva?

- Može, naravno. Razmišljam o hitu: Pogled uzdignute glave. Jer "ja sam se straha nauživala" kao što kaže stih iz moje kantautorske pesme "Ostavljena", koju vole sve žene, a i poneki muškarac (smeh).

Od početka karijere važite za jednu od najlepših žena na estradi u regionu. Poznato je da vežbate i vodite računa o svom izgledu, ipak, mnogi misle da ste previše smršali, da li je to zbog dijeta ili stresa izazvanog borbom za starateljstvo?

- Sve pomalo, ali imala sam i određenih zdravstvenih problema. Jesam bila malo premršava, vratila sam se na idealnu kilažu. Vežbam i dalje redovno. To mi pomaže ne samo da održim fizičku kondiciju, nego i mentalno zdravlje. Jer kako sam naučila i mogu da potvrdim na vlastitom primeru - vežbanje pomaže telu u oslobađanju endorfina, serotonina i dopamina – hormona koji pozitivno utiču na raspoloženje.

Sa Instagrama ste sklonili prezime Kojić, zbog čega su se pojavile spekulacije da se razvodite od Igora?

- Ne krivim ja medije, nego one koji im plasiraju gluposti. Ali mediji su tu da ih provere. Na primer, jedan najobičniji potez micanja pet slova iz mog Instagram profila na koji sam upozorena od društvenih mreža da na svim profilima moram da imam isti identitet s obzirom na to da imam verifikovane profile, pretvorio se u prenošenje neverovatnih gluposti o mom privatnom životu. I tako otprilike svakih mesec dana. Moji pi -arovi su uvek na raspolaganju za saradnju s medijima.

Treba joj detetov zagrljaj SINA VIĐAM SAMO PREKO KAMERE Već duže vreme provodite manje vremena nego ranije sa sinom zbog sudske odluke, koju smatrate nepravednom. Kako to podnosite i kako izgledaju vaši susreti? Da li se nešto promenilo u vašem odnosu? - Najteže su nedelje u kojem viđam sina svega dva puta nedeljno po četiri sata, znači ukupno 8 sati u sedam dana. Srećnije nedelje su kada ga uz utorak i četvrtak imam za vikend subotom od deset ujutro do nedelje u 20 sati. Trenutno su, kao što znate, naši susreti svedeni na telefonske video pozive jer mi njegov otac ne dozvoljava da ga viđam. U vreme najveće krize čovečanstva uskraćuje mi da vidim dete, kada svakoj majci jedino treba zagrljaj svog deteta, zbog kojeg sam došla u Beograd, a pogotovo jer svakom detetu treba zagrljaj majke. On je proglasio samoizolaciju, izolaciju od mene. Ali, neću ni klonuti ni odustati, niti ću se predati. Dočekaću pravdu. foto: ATAImages/ Antonio Ahel

Kurir.rs/ Ivan Ercegovčević Foto: Ana Paunković

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir