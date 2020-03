KOMŠINICA RASKRINKALA MALU DŽEHVU I ANĐELA! Stalno ih viđam, oni znaju da im je tako NAJBOLJE!

Teodora Džehverović i Anđelo Ranković svoju romansu započeli su u prvoj sezoni "Zadruge", a sudeći po rečima Lune Đogani i za razliku od svega što se pričalo i pisalo, nikada nisu ni raskidali. Par, navodno, živi u njenom komšiluku i ljubav krije kao zmija noge, jer "će samo tako uspeti".

Luna je nedavno u razgovoru sa Koraćevom, Davidom Dragojevićem i Matorom raskrinkala komšije, ističući da "se sve to zna i da se nada da nije rekla nešto što nije trebalo".

"Oni žive u zgradi do moje, to se zna, ali se ne zna. Stalno ih viđam, a valjda nisam rekla nešto što ne treba... mada to svi već znaju", ugrizla se ona za jezik.

"Pa oni znaju da je tako najbolje, jer će samo tako uspeti (krijući se), kada što manje ljudi zna", nastavila je bila Luna u razgovoru sa rijaliti cimerima.

