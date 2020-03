ŠOK INTERVJU ŽIKE ŠARENICE! Sve o povlačenju iz Jutarnjeg programa, kako mu je na meti forumaša i KORONI!

Živorad Nikolić više neće biti deo Jutarnjeg programa, ali će ga javnost svakako gledati u čuvenoj "šarenici". Kako se navodi, on je ovih dana obnovio je ugovor sa ružičastim timom, i to na još dve godine.

"Ugovor o saradnji produžen je za još dve godine. Emisija će biti u istom terminu, subotom i nedeljom od 10 do 13 časova. Naravno, sve je podložno usaglašavanju sa vremenom i interesovanjima gledalaca. I tokom prošlih godina emisija je dobijale neke nove detalje po tom principu. Tako će biti i sada. Pojaviće se i novi saradnici i nove rubrike. Naravno, ostaje i tradicija putovanja po Srbiji i regionu."

Već petnaest godina postoji brend "Žikina šarenica". Gledaoci vole da se sa vama druže vikendom. Koji je razlog tome?

"To je najteže pitanje. Svi mi, koji radimo ovu vrstu emisija, maštamo da imamo što više, što bi mladi jutjuberi danas rekli, pratilaca. Mnogo je tu činilaca, ali mislim da je pre svega važno potencijalnim gledaocima pružiti ili obraditi priču koja pogađa interesovanja. Ono što mi sada pada napamet jeste i to da smo sa ovom emisijom bili preteče osvajanja prepodnevnog termina. Danas imamo utisak da je to uvek bilo a nije. Ono što mene posebno raduje - potrajalo je. Što kaže naš narod, 'i pečenje čovek izgustira ako pretera'. Mi smo, čini mi se, našli meru, što je formula za dugo trajanje. Mene raduje i činjenica da imamo i nekoliko kopija."

Koliko vam je lakše raditi emisiju sa pomoćnicima i da li prihvatate njihove sugestije?

"Moram da kažem istinu. Ja sam na televiziji Pink dočekan izuzetno od svih, a posebno sam imao dobar odnos sa mladim ljudima. Svi su bili zainteresovani da projekat uspe. Sa velikim brojem imam izuzetnu saradnju. To mi je veoma prijalo i pomogli su mi da se lepo snađem u novom kolektivu. A o sugestijama - dragocene su. Uvek sam bio otvoren za nove ideje. Drugačije ne može. Pa to je šest sati programa nedeljno."

Novina je i ta da više nećete raditi Jutarnji program na Pinku.

"Nema tu tajne. Godinu i po dana sam radio oba posla. Sam sam poželeo da se više posvetim svojoj autorskoj emisiji."

Gledaoci vas vole jer vas smatraju čovekom iz naroda. Šta vam najčešće zameraju?

"Nemam mnogo primedbi. Poneka sugestija, ponekad. Uglavnom dobronamerne. Preporuka da nekoga pozovem, što dobro dođe. To dođe kao saradnja, što svaki autor može samo poželeti."

Često ste na meti forumaša. Da li se uzbuđujete zbog toga?

"Nisam se svađao sa njima. Ponekad poslušam ponešto. Ima i tu zanimljivih ideja."

Kada bi vas pozvali da se vratite na RTS, da li biste razmislili o ponudi i prihvatili je?

"Pa da nešto pomognem, prenesem neko iskustvo, što da ne. Ja sam na Javnom servisu aktivno radio više od trideset pet godina. Skoro sve što sam naučio o televizijskom novinarstvu, naučio sam tu."

Danas su glavne vesti o virusu korona. Da li vas ponekad uhvati panika oko pandemije?

"To je veliki izazov. Ne paničim, slušam savete. Ponašam se odgovorno. Najteže mi pada manje druženja sa prijateljima."

Verovatno sada više imate slobodnog vremena od kako radite samo vikendom emisiju. Kako provodite slobodno vreme sa suprugom Zoranom?

"Najbitnije je da se snalazimo i da nemamo prazan hod. Ne dosađujemo se."

