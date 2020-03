MAJA NIKOLIĆ U SLOBODNOM IZDANJU UPUTILA PORUKU ĐORĐU DAVIDU: Svi zure samo u JEDNO! HIT (VIDEO)

Svi smo negde svesni opasnosti ali ni priblizno dok se to ne desi nama, ili nekom nama bliskom. Moj kolega, nas kolega, Djordje David je pozitivan na Korona virus i nalazi se u bolnici. Dordje David je rodjeni pobednik i pobedice i ovo, sigurna sam. Danas smo u kucama a vec sutra mozemo biti u bolnici. Zato svi zajedno pevamo za @djordje_david ❤ Cuvajte sebe i druge! #djordjedavid #pobeda #muzika #balkan #ostanikodkuće #ostanidoma #ostajemkodkuće #podrska #volimote #stopcoronavírus @sara_reljic.1 @natalijatrikfxofficial @kijakockar @ivangavrilovicofficial @bekvalceva @ognjenamidzic @sashkajanx @gasttozz.official @miaborisavljevic @katarina_zivkovic_official @nikolarumenic

