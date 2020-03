ELMA RADI OVO DA PREKRATI VREME! Evo kako joj je samoj sa ćerkom Hulijom u Novom Pazaru: Pevačica otkrila SVE DETALJE!

Elma Sinanović trenutno sve vreme provodi kod kuće sa ćerkom i tri psa. Kako ističe, u njenoj kući stalno se kuva i čisti, a sa prijateljima i ostatkom porodice u kontaktu je putem interneta.

"Istina je da se u samom početku narod nije držao propisanih mera i nekako su sve olako shvatili, ali nakon što je usledila pandemija u celom svetu dozvali su se pameti. Potpuno je sve drugačije od pre samo nekoliko dana kada smo mogli videti ljude koji šetaju ulicama i sede u kafićima", počela je pevačica.

"Svaki treći dan odem do prodavnice, uzmem šta mi je neophodno i mirna sam. Hulija i ja smo same, tako da nama je lako. Sa prijateljima i ostatkom porodice smo na grupnom četu i grupa nam se zove 'It's korona time' što znači 'Vreme je za koronu' (smeh). Predpostavljam da neko ko živi u višečlanoj porodici ima više razloga za strah. Moram da dodam da pored Hulije i mene imamo i tri psa, pa iskreno u našoj kući alkohola i asepslola uvek ima na pretek, i kuća se bar dva puta na dnevnom nivou čisti i dezinfikuje. Vreme prekratim tako što skuvam ručak, poigram se malo sa psima, ali moram da priznam da najviše vremena sam uz televizor i pratim vesti. Volim da sam upućena, da znam u svakom trenutku šta se dešava sa virusom i kako se širi, te pomno sve slušam i pratim."

"Srećna sam kada sam videla veliki broj kolega i koleginca koji su poslali javne poruke i apel na sve ljude da ostanu u svojim domovima, jer naš glas, glas javnih ličnosti se daleko čuje i srećna sam što su se svi ujedinili sada."

"Što se same finansijske krize na estradi tiče, mislim da će se to tek pokazati za tri do četiri meseca. Za sada verujem da je svako uštedeo i ostavio nešto na svom bankovnom računu, ali brzo će se potrošti te tek onda kreće panika. Moraju da se plasiraju nove pesme, novi spotovi, novi projekti, a to sve košta i po nekoliko hiljada evra tako da verujem da panika tek sledi."

"Čula sam i videla da je Đorđe David oboleo od korone, i žao mi je bilo koga da se zarazi, ali ako biraš od dva zla, njega je pogodilo ono manje. On je dobro koliko sam primetila, snima klipove, apeluje na narod, daje intervijue tako da nije od onih teže obolelih, već funkcioniše normalno i sigurna sam da će biti ok. Opet moram da dodam da je samo izolacija jako bitna, i čula sam da je on bio u Makedoniji i da se tamo zarazio, zato poslušajte šta nam govore nadležni organi jer sigurno ne govore ništa uzalud. On je jak čovek i šaljem mu pozitivne misli", zaključila je Elma.

foto: Printscreen Ekskluzivno

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Instagram screenshot

Kurir