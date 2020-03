MILICA TODOROVIĆ PRVI PUT OTVORENO O RASKIDU SA STRUGAROM! Mislim da nam je OVO bila velika greška!

Milica Todorović i Petar Strugar navodno su se odlučili na kratku pauzu nakon svega pet meseci veze, jer nisu mogli da izdrže pritisak javnosti. Pevačica je istakla da će oni za to vreme videti da li će uspeti da "ispeglaju" određene prepreke, a javno eksponiranje nazvala je greškom. "Mi smo se rastali na neko vreme, da vidimo da li ćemo uspeti te neke prepreke da prevaziđemo. Možda smo pogrešili što smo sve dali u medije i što smo se eksponirali", izjavila je za "Ekskluzivno" Milica Todorović.

"Kod mene sve to ide uvek spontano. Ja ništa ne planiram. Mnogi bi sad rekli: 'Iskoristila je medijski prostor zbog momka', ali to nije istina. Kod mene je sve tako kako je, videćemo kako će biti na dalje", dodala je ona.

foto: Sonja Spasić

Podsetimo, pevačica i glumac ušli su u romansu nakon što su se upoznali na snimanju jednog njenog spota.

"U vezi smo. Prvo smo se upoznali jer sam pozajmila njegovog konja za spot, nakon toga sam mu poslala poruku na Instagramu: 'E, lep ti konj', pa je bilo doskočica raznih. Jako je duhovit i time me je osvojio, definitivno su nam se šifre poklopile. Nije bilo zavlačenja, kod mene je to uvek sve korektno, ali on je mene muvao prvi", u Amidžiju je otkrila Milica početkom ove godine.

foto: Nemanja Nikolić, Marina Lopičić, Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Ana Paunković, Marina Lopičić

Kurir