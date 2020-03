MILICA TODOROVIĆ NE NAPUŠTA RODITELJE I KRUŠEVAC: Korona je važnija od mog raskida sa Strugarom!

Milica Todorović raskinula je vezu s glumcem Petrom Strugarom, s kojim je pola godine bila u ljubavi, baš kad se pojavila korona.

Pevačica se dosad nije oglašavala ovim povodom i želi tako da ostane, bar dok traje borba sa opasnim virusom. Ona od početka vanrednog stanja u Srbiji boravi kod roditelja u Kruševcu i još ne planira povratak u Beograd.

U intervjuu za Kurir priča kako provodi vreme s porodicom u rodnom gradu i da li joj nedostaju prijatelji iz Beograda, ali i bivši dečko.

Nedavno si raskinula s Petrom, ali si na Instagramu rekla da ste u kontaktu. Neki pratioci su konstatovali da je korona kriva za kraj vaše veze. Šta je istina?

- To je tema o kojoj zaista sada ne bih pričala, ipak su neke druge stvari mnogo bitnije.

Sigurni smo da misliš na koronu. Kako provodiš vreme u izolaciji, videli smo da si aktivna na društvenim mrežama?

- Od početka vanredne situacije sam u Kruševcu, sa svojom porodicom. Situacija je ozbiljna, ali nam je omogućila da provodimo vreme sa svojima, da se posvetimo sebi i svim onim stvarima koje smo dosad zapostavljali. Što se tiče mene i moje porodice, mi svaki dan ispunimo nečim zanimljivim, igramo asocijacije, pantomime ili pevamo, meditiramo, sve u svemu, uživamo u vremenu koje provodimo zajedno, baš onako kao kad sam bila mala.

Zbog pandemije estrada je ostala bez posla. Koliko nastupa si ti morala da otkažeš i šta ti je najteže palo?

- Otkazala sam sve što je bilo zakazano do letnje turneje, ali nije mi teško palo jer se sada uopšte ne radi o novcu, već o ljudskom životu i zdravlju. Ova situacija je ozbiljna i treba se tako postaviti. Kad sve ovo prođe, pevaćemo o slaviti svi zajedno što su ružne stvari iza nas i što smo zdravi. Iskreno se nadam da će se ovo brzo završiti i da se neće ponoviti scenario Kine, Italije i Španije.

S kim se od kolega najviše čuješ?

- Čujem se sa Stevom Anđelkovićem, Slavicom Ćukteraš, Editom Aradinović i Anom Bekutom.

Šta ti najviše nedostaje od onog što si radila, a sada za to nemaš mogućnosti?

- Nemam mogućnost da se vidim s prijateljima i to mi baš nedostaje.

Da li u svom okruženju imaš nekog ko je oboleo od korone?

- Hvala bogu, ne poznajem nikoga ko je oboleo od koronavirusa.

Koliko si revnosna u održavanju higijene i da li vodiš računa o razdaljini među ljudima?

- Vodim računa o svemu što je propisano - rukavice, maska i razdvojenost od dva metra.

Na društvenim mrežama se pojavljuju razne informacije o virusu, kako se ti informišeš?

- Kod nas u kući je televizor uključen 24 sata, tako da slušam uključenja i konferencije. Ne koristim društvene mreže da bih se informisala o tako bitnim stvarima, za to ipak treba slušati vesti i čitati proverene portale.

Šta ćeš prvo da uradiš kad prođe vanredno stanje?

- Videću se s prijateljima, otići na neki dobar ručak s njima i prošetati pored reke.

Porodično daje podršku

APLAUZ ZA SVE KOJI SE BORE DA BUDEMO ZDRAVI

Da li uveče aplaudiraš lekarima, to je postala tradicija otkako je uveden policijski čas, kakva osećanja u tebi budi taj trenutak? - Naravno. Baš sam okačila na Instagram snimak kako aplaudiramo porodično da bih podstakla i druge ljude u Kruševcu da to rade. Ne aplaudiram samo lekarima već svim onim ljudima koji se bore da budemo zdravi kao nacija. Za policiju, vatrogasce, farmaceute, ljude koji rade u tri smene bez obzira na vanrednu situaciju, novinare koji izveštavaju gotovo 24 sata, za one koji šiju maske, volontere.