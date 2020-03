PONOVO MU JE URAĐEN RENDGEN PLUĆA: Ovo su novi DETALJI o stanju Đorđa Davida, a on želi samo JEDNO!

Prijatelj Đorđa Davida otkrio je da se muzičar, koji ima korona virus, sada oseća odlično i da vreme na klinici provodi najčešće odmarajući, što je i on sam potvrdio.

"Za sada se David drži odlično, vreme na klinici provodi tako što se odmara i poštuje sve ono što lekari savetuju da je najbolje. Danas mu je urađen rengenski snimak pluća i konstatovano je da je upala pluća i dalje prisutna ali da je senka na snimku drastično manja. On se oseća dosta bolje i sada mu je lakše kada je snimak to pokazao", rekao je prijatelj poznatog muzičara a onda se oglasio i David i sve to potvrdio.

"Tačno je da sve. To su dobre vesti i sada samo želim mir.", rekao je Đorđe David.

