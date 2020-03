SAD JE ZDRAVA DISTANCA: Darko Lazić progovorio u kakvim je ODNOSIMA sa kolegom Ljubom Aličićem! Ovo je ISTINA

Darko Lazić je otkrio u kakvom je sada odnosu sa kolegom Ljubom Aličićem.

Podsetimo, u javnosti su bile plasirane razne priče o njihovom odnosu, međusobne prozivke, a sada je Darko na to stavio tačku.

"Ja znam šta se provlači po novinama, ja zaista sa tim čovekom niti sam imao svađu, niti smo se zamerili. Video sam te natpise u novinama i sad je zdrava distanca. Imam informaciju da to jeste tačno što je bilo u novinama, ali ja za tog čoveka nemam šta loše da kažem, volim njega, volim njegove pesme i to je to", rekao je Darko u emisiji Amidži Šou.

