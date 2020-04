DUŠICA NE DA DECI NI ISPRED ZGRADE DA IZAĐU! Mnogo puta sam se pokajala u životu, ali zbog OVOGA nisam NIKAD!

Dušica Jakovljević i te kako vodi računa o tome kako njeni naslednici provode vreme u izolaciji. Ona napominje da je, po njenom mišljenju, ovo vreme kada moramo biti odgovorni, te im ne dozvoljava da provode vreme napolju u koliko za tim nema potrebe.

"Krenula sam u kupovinu. Vikendom je uvek gužva, pa izbegavam neki bliži kontakt sa ljudima i poštujem sva propisana pravila", počela je ona, pa istakla da joj u izolaciji uopšte nije dosadno: "Trudim se da mi svaki dan bude ispunjen kreativnim stvarima. Ranije smo dosta jeli napolju, a sada kuvam. Mnogi ne mogu da veruju koliko sam dobra kuvarica."

"Vidim da ljudi dosta šetaju decu i voze u kolicima. Ja svojoj deci ne dozovoljavam čak ni da izađu ispred zgrade, jer je ovo zaista vreme kada moramo biti odgovorini", smatra ona, koja će kao i mnogi najveći hrišćanski praznik provesti upravo - u izolaciji.

"Mi svake godine farbamo jaja u lukovini i u crveno, ove godine isto, nema razloga za bilo kakvu promenu, jednostavno, skromno, ali bitno je da smo zajedno i zdravi", kaže Dušica.

U toku je i post, a povela se i polemika oko toga kako se ponašati u ovom periodu i da li je obred prečešća ispravna stvar.

"Mislim da postoji mnogo načina da pokažemo svoju veru, a to ne mora nužno da se odnosi i na pričešće. Verujem i molim se, a to ne znači da moram da odem u crkvu, mogu to i kod kuće, da se pomolim. Zato se molim, a u ovim momentima, dovoljno je da se pomolimo iskreno i od srca i kod kuće, a time i da zaštitimo sebe i druge. To je sada naš zadatak", rekla je voditeljka.

Na to da li se ikada pokajala zbog pitanja koje je postavila svom sagovorniku, imala je gotovo spreman odgovor:

"Svako pitanje koje sam postavila, bilo je proizvod moje pripreme, tako da se nikada nisam pokajala. Razmišljala sam o tome kakva pitanja treba da postavim i razgovarala o tome sa bliskim ljuidima. Pokajala sam se u životu, ali to nikada nije imalo veze sa mojim poslom", zaključila je Dušica.

