NISAM NI SANJALA ŠTA ĆE MI ŽIVOT PRIREDITI! Veričina ćerka u karantinu a kretorka se sa Avale obratila POTRESNIM rečima

Meša Selimović “Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati.” Te davne 1968 godine kao studentkinja Filosovskog fakulteta,demonstrirajuci i mladackim entuzijazmom 24 sata mastajuci o nekom boljem vremenu, nisam ni slutila da je zivot za mene pripremio scenario kao za film. Sedim na terasi, ne rezimiram, ne podvlacim crtu nego na iznanadjenje mnogih pravim buduce planove i izvlacim pouku kako je optimizam, ljubav prema svemu sto nas okruzuje, ljudima, prirodi, zivotinjama, ono sto zivot cini neprocenjivim blagom.Taj trenutak, bukvalno trenutak, od rodjenja do odlaska u drugu dimenziju, bez obzira na lepe i manje lepe trenutke, Sami pretvaramo svojim mislima i delima u raj ili pakao. Zato dragi moji, u ovom vremenu kada mislimo da je neizdrzivo, tesko, uplaseni, VERUJTE, doci ce novo vreme sa vise empatije, razumevanja .Ostanite kod kuce i volite svoje bliznje.Volite sve❤️

A post shared by Verica Rakocevic (@verica.rakocevic) on Apr 5, 2020 at 4:30am PDT