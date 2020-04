ĐANIJU JE OMOGUĆENO DA NASTUPA IAKO JE OSUĐEN NA KUĆNI PRITVOR: A evo i pod kojim USLOVIMA!

Radiša Trajković Đani i njegova žena Slađana Trajković, sin i snaja pritvoreni su jer su prekršili pravilo vanrednog stanja koje vlada u Srbiji zbog pandemije korona virusa da u prostoriji ne može više od dvoje ljudi i osuđeni su na kućni pritvor. On će moći da nastupa u narednom periodu.

"Đani je pred tužiocem morao da napiše da je istina da je prekršio zabranu javnih okupljanja i da priznaje krivicu. On će moći moći da ide na nastupe, ako to bude tražio, a svaki će morati unapred da se odobri. Nastupi se u ovim slučajevima uglavnom dozvoljavaju, jer je to njegov posao, od kojeg izdržava porodicu", ističe izvor upućen u slučaj i dodaje da će jedne stvari morati striktno da se pridržava.

"On će morati da bude u svojoj kući u tačno vreme koje je unapred navedeno, u minut", zaključuje izvor.

