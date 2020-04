NISMO ZNALI! PRESELA NAM NAJSKUPLJA KAFA KOJU SMO PILI! Evo kako su se Đani i Slađa pravdali posle SKANDALA u Plazi

Nisu znali za to pravo

Radiša Trajković Đani i njegova žena Slađa, sin i snaja pritvoreni su jer su prekršili pravilo vanrednog stanja koje vlada u Srbiji zbog pandemije korona virusa da u prostoriji ne može više od dvoje ljudi i osuđeni su na kućni pritvor. Porodica Đani je priznala da je bila u hotelu, ali kako su sad rekli nisu znali za pravilo da se u zatvorenoj prostoriji ne može nalaziti više od dvoje.

"Nisam znao, najiskrenije, to je bilo u tom danu, nisam bio non-stop pred televizorom. Bolje bi bilo da sam prekršio policijski čas, platio i gotovo. Desilo se bezveze, pogledao sam na sat, bilo je tri sata pa sam pomislio da može do pet i da imamo vremena", počeo je priču Đani.

"Nisam znao, video sam da se tamo može popiti piće i pozvao sam ženu ajd pa popijemo piće. Ne bih ženu pozvao. Zato, familijo, ne izlazite iz kuće, Nikada nisam osuđivan ranije i uvek sam poštovao zakon. Nema zezana, ostanite kod kuće", poručio je Đani.

"Nisam ništa znala, to je bilo u tom danu kada su objavili. Ali nam niko nije rekao da ne možemo da popijemo kafu. Nismo mi balavci. Nije Đani željan kafane, niti ja kafe. Nismo znali, seli popili kafu, i presela mi", dodala je Slađa.

"Najskuplja kafa u karijeri", malo se našalio Đani.

"Nismo znali da ne može više od dvoje ljudi. Nismao bahati, nisam izašao 20 dana iz kuće, bio sam kao u zatvoru", objasnio je još jednom pevač.

"Uhapšeni smo jer nismo znali da ne može više od dvoje ljudi u prostoriji, znali smo za policijski čast, ali za to nismo. Naiskrenije", rekao je Đani , dok je Slaša dodala da su ih je malo kolega nazvalo kada su izašli iz pritvora Lukas, Pejović, kao i da su se mnogi obradovali zbog njihove situacije.

"Živa istina, nismo znali za to pravilo. Kajem se, ko je lud da to uradi, Ko je blesav, stvarno je to neznanje i velika škola u životu", rekla je Slađa u Vikend Premijeri.

