ĐOLE REŠIO DA RASKRINKA GAGIJA KAO NIKAD DO SAD! Ove snimke još niko nije video: A ona je tad tek bila došla IZ ŠVEDSKE!

Đole Đogani rešio je da raskrinka pojedine članove čuvene porodice uz pomoć detalja iz perioda devedesetih, kada je njihova dens grupa grmela. Navodno, osim što će njegova priča pratiti muziku, on planira da otkrije tajne koje su se odvijale i van pozornice. Između ostalog - ljubavna priča njegovog brata Gagija Đoganija i Anabele koja se završila neslavno, svakako će biti nešto o čemu će se pričati, naročito što danas u rijalitiju njih dvoje iznose prljav veš koji se tiče upravo tog perioda.

"Radnja je smeštena u devedesete godine kada je domaća muzika doživela svoj vrhunac. Đole je imao ideju da okupi sve grupe i pevače koji su bili popularni tih godina, kako bi svedočili o vremenu koje je ostavilo trag i u današnjoj muzici. Prvi put bi bili pušteni snimci koje do sada publika nije imala prilike da vidi, ali i otkrivene priče za koje se ne zna" ispričao je izvor, pa dodao: "Devedesete su bile i godine kada se po klubovima dosta pucalo, što su pevači osetili i na svojoj koži. Vreme kajli, metalnih kaiševa i pištolja nije bilo lako ni za koga. Bilo je tu svega, a Đogani je odlučio to i da ekranizuje... Đole je svestan da će sve zanimati i ljubavna priča Gagija i Anabele, ali i njegova sa tadašnjom suprugom Slađom Delibašić od koje se kasnije razveo. Do sada neobjavljeni snimci i informacije biće sažeti u tom mini filmu, u kojem će se naći i njegov rođak Baki B3."

"Tačno je da počinjem sa snimanjem dokumentarca o devedesetim godinama, radnja će biti praćena od mog detinjstva. Sve će početi o priči siromašnog dečaka iz Mirijeva koji je danas uspeo... Prikazaću emotivne trenutke iz moje grupe, drugih grupa, ali i Gagija i Anabelu dok su bili u ljubavi. Prvi put će biti prikazani snimci kada je Anabela došla iz Švedske, a koja je tada prvi put bila na sceni sa Gagijem. A onda će biti scena iz svlačionice, koja će sve oktriti o njihovom odnosu. Čuvam njihove tajne snimke dok su još bili u ljubavi", otkrio je on.

