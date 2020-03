ĐOLE REŠIO DA ISPRIČA SVE! O Luninoj alopeciji, batinanju, drogiranju, raku, Anabelinim histerijama: Ništa nije PREĆUTAO

Đole Đogani iskreno je progovorio o svemu što se poslednjih dana "vrti" u "Zadruzi", a onda i istakao da mu je namera da se posavetuje sa advokatom, jer ga "uvlače u rijaliti priču bez njegovog pristanka i odobrenja". On tvrdi da Luni "rođena majka pravi sve probleme", a bez pardona pričao je i o mlađem bratu Gagiju, kao i Marku Miljkoviću, za kojeg tvrdi da je "i te kako svestan u kakvoj se situaciji nalazi."

"Rijaliti program je zabava u kojoj takozvani rijaliti igrači treba da ispljuju nekog da bi taj program bio gledan. I vidi koga nazivaju rijaliti igračima? Koja su uopšte pravila da budeš dobar rialiti igrač i šta to znači? Ko je izmislio ta neka pravila i u koju školu se ide da to završiš? Da li je dovoljna ulična škola, da se što bolje svađas, psuješ, biješ, polivaš vodom i vređaš i odneseš pobedu?! Evo sada i Anabela i Luna i svi ti ljudi koji su tamo, oni su pristali da uđu u tu priču i da zarađuju novac na takav način. Tamo neko iz produkcije veoma dobro zna koga će da pozovu za takav vid programa i zabave. Stavili su Gagija, koji ima rupe u svojim izjavama. On se, jadan, i ne seća mnogih stvari koje su se dogodile iz perioda kada se drogirao. S druge strane imamo jednu Anabelu i Lunu, koje su, kada sada razmišljam sa ove tačke gledišta, napravile jednu priču i skovale plan kako da zarade lake pare", počeo je denser, zgrožen pričom kojom su i na koji način predstavili njegovog brata.

"Predstavili su Gagija kao jednog nasilnika, a ja znam da je on samo jednom, i to tada kada su se vraćali iz Makedonije, nju udarao. A kako bi ti reagovala da te neko poliva vodom, vuče i čupa? Da li bi uzvratila toj osobi? Ona je njemu u autu tada radila isto što sada radi u 'Zadruzi'. Polivala ga je vodom i unosila mu se u facu i to dok je vozio automobil, i onda je on reagovao tako kako je reagovao. Pa mogli su oboje poginuti, on je vozio. Svi njihovi problemi su nastali kada je ona malo sazrela, jer se ona za njega udala veoma mlada. Oni su došli u neke godine kada su im mišljenja razmimoilazila i ona je stalno nasrtala na njega fizički. Zašto ne prizna to i zašto o tome ne priča javno? Zašto ne potvrdi to, pa svi mi to znamo?! Gagi je dolazio kući kod pokojne mame sav izgreban i to u dva, tri sata noću. Ona nije imala nikakav temelj u svom životu i celog života je zavisila od Gagija, što je slučaj i sada u 'Zadruzi', jer na njegovom imenu opet uzima pare. Ona je celog života bila otvaračica usta. Svi znamo da ona nije pevala na početku grupe, a i u njoj se našla samo zato što je u tom trenutku bila Gagijeva devojka i dobro izgledala. Ona uopšte nije bila u planu na duže staze za saradnju i ne bi opstala u grupi, da se niije udala za njega."

Kako se dalje navodi, o tome u kakvim je odnosima sa Gagijem, Đole kaže:

"Gagi je moj mlađi brat koji je u mojoj grupi bio pet godina. Za to vreme je naučio da igra i video kako i na koji način treba da se radi. U trenutku kada je poželeo da izađe iz grupe, ja sam ga podržao. On je tada napravio pesmu 'Samo u Snu', a ja i Slađa smo uradili 'Idemo na mars'. Ja sam mu pomagao i još me je on tada pitao da li da uzme Anabelu za pevačicu. Ona je tada došla iz Švedske i on je zamolio da bude u spotu. Nakon toga ju je angažovao da pevačicu u grupi i tako je nastala najveća otvaračica usta svih vremena i sada posle svega ona misli da je zaista nešto zavisilo od nje i da je ona ta koja je nešto napravila u grupi. Kada su krenuli prvi problemi, kada je on dolazio kod nas sav izgreban, on nije dao nama da se mi mešamo u tu priču i mi smo iz tog razloga ćutali. I tako je živeo, sve dok jednog dana Anabela nije došla kod mene i rekla da se Gagi drogira. On je slab karakter, slab je kao čovek i nije mogao da podnese svu tenziju i probleme koje je ona pravila i to je jedini razlog što se on, bežeći od kuće, u kojoj nije mogao da bude zbog žene koja je stalno histerisala i napadala, odao narkoticima. Međutim, Anabela je dosta neiskrena u svojim izjavama, pa je prećutala da sam ja taj koji je odmah sutradan, po saznanju da se on drogira, zajedno sa njom i njim otišao kod psihologa na seansu. Ona to nije rekla, jer ne kaže ništa što ne ide u prilog njenoj tužnoj životnoj priči, u kojoj je samo ona patila i samo ona bila uz Gagija uvek. Odmah nakon te prve seanse, psiholog je rekao da ubuduće dolaze njih dvoje sami, zbog čega sam se ja povukao, ali vrlo jasno stavio do znanja Anabeli da sam tu za šta god treba, od finansijske pomoći, do bilo koje druge. Moram da priznam da je tačna priča da ja nisam bio uz Gagija tada kad je dobio batine, ali sam mu ja rekao, posle tog prvog pokušaja lečenja, ako nastavi da se drogira, da mene neće biti u njegovom životu. Kada se to desilo, ja i on nismo pričali, jer se on vratio drogiranju i mene, iz tog razloga, niko nije obavestio o tome, jer od tada ni sa Anabelom nisam bio u kontaktu. Kada je prestao da se drogira, pre četiri godine, ja sam mu našao pevačicu, koja je do tada bila igračica u mojoj grupi, izbacio je novu pesmu 'Pali anđeo' i lično sam mu ja kupio auto da bi imao sa čim ići na nastupe. Gagi meni duguje 8.200 evra od tada i ja nikada nisam pomenuo to, niti sam tražio do dana današnjeg", priča Đole.

Đole se u razgovoru dotakao i izjave svoje sestre Nađe, koja je rekla kako Anabela decu ucenjuje samoubistvom, što je i sam potvrdio.

"Luna sve što govori, govori zato što mora, jer ako to ne uradi, zna da je očekuje haos i ucene. Anabela je odmah ucenjuje do te mere da priča da će se ubiti. Ako ne uradiš ovo - ubiću se, ako ne uradiš ono - ubiću se i to zna cela naša familija, zato je Nađa to i izjavila, a Anabela potvrdila sinoć, samo što se ona pravda pričom kako je njoj to uzrečica. Čuj, uzrečica ti je da ćeš se ubiti, ako dete ne radi po svom. Vidi, ona se potrudila da napravi Luni ime, da bi živela od nje, zato ju je i vezala toliko uz sebe. To je suština ove priče, jer ako ona ode sa Markom, on će će je usmeriti na drugu stranu i Anabela će izgubiti, zato se ona tako grčevito i bori da ih razdvoji, plasirajući priču kako joj je Luna ogadila Marka. Njoj samo treba razlog za koji će se uhvatiti, da bi sprovela svoju priču u delo."

O Luninoj vezi sa Markom, Đole je izneo svoje iskreno mišljenje:

"Ja sam Marka upoznao kod moje sestre. Luna je sa njim često dolazila kod Nađe, pa sam se ja jednom prilikom slučajno zatekao tu. On meni izgleda stabilno i kao neko ko bi Lunu mogao vratiti u balans. Naravno da sam ja, kao čovek koji ima ozbiljne godine i znam neke stvari, shvatio da se on za Lunu u početku vezao zbog opstanka u rijalitiju, pa mu se kasnije svidela, ali ne mislim da je to prava ljubav. Daleko je to od prave ljubavi. Marko je svestan svoje situacije. Svestan je da ima ozbiljne godine i da ne može da radi sad ne znam koji posao. On se tu snašao, našao kalkulaciju u svemu i ušao u igru sa njom. Međutim, tu postoji neka druga stvar. Bio je i Sloba zaljubljen u nju i to se videlo, ali je Luna sa svojim histerijama i ponašanjem oterala dečka od sebe. Kome to treba? Marko gledajući i slušajući sve ove stvari koje se dešavaju među njima u rijalitiju, može jedan dan da ih otera u tri lepe i to ne bi trebalo nikog da iznenadi. Ko će to da trpi i ko će da ostane u takvoj priči?! Za sada tu neka kalkulacija postoji, kao i neka privlačnost, ali da ne pričamo o ljubavi u toj priči", siguran je Đole.

O izvesnoj poruci koju je poslao svojoj bratanici, o kojoj se poslednjih par dana priča u "Zadruzi", denser kaže:

"Evo sada ću sve da vam kažem. Moja sestra Nađa je Lunu čuvala mnogo godina, iako je Anabela preokrenula priču da je ona čuvala Nađinu ćerku Saru. Anabela je Saru čuvala dva dana, svega dva dana, kada su Saru izveli iz porodilišta, a Nađa zbog nekih komplikacija ostala dva dana duže. Anabela se tada takmičila sa mojom bivšom ženom Slađom i da dete ne bi čuvala Slađa, Anabela se utrpala u tu priču. A ovo drugo, moja sestra je čuvala Lunu sedam godina, da ti ne pričam o Nini. Iz tog razloga Luna toliko voli svoju tetku. Iz tog razloga je obožava i ima toliko poverenja u nju. Međutim, u ovoj situaciji, Luna mora da brani mamu, inače će je mama počupati i istući. Videćete za mesec dana, kada Luni pukne film. Sledeća velika frka će biti između Anabele i Lune. Zapamtite šta sam rekao. Postoji i druga situacija, a to je ili će Luna dobiti batine od Anabele ili će pući i na kraju priznati sve kako jeste. Što se tiče alopecije, Luna je još kao mala imala dermatološki problem. Zato ima takvu kosu i zato ima te bubuljice po licu. Ja se sećam da joj jedne godine za rođendan Nađa nije mogla napraviti kikicu, koju je ona želela, jer nije imala dovoljno kose. Tako da je ružno mnogo što Anabela plasira priču da je Luni počela opadati kosa posle te moje poruke, kada zna da njena ćerka ima ceo život problem sa tim. I ta poruka! Kako to, da istu niko nikad nije video? Pazi, ja sam je odgovarao od majke? Pazi, ona je kao dete od 13 godina izbrisala tu poruku da je niko ne bi video i plus je sama posle toga otišla kod školskog psihologa da potraži pomoć! Pa, da li neko može da poveruje u to? Ušla je u Zadrugu i pričala okolo da joj ćerka ima rak. Da li je to normalno. Sve probleme Luni rođena majka pravi."

Đogani je siguran da je Anabela zauzela ulogu žrtve, a da je istina sasvim drugačija, počev o brizi o deci.

"Anabela je ostavila svoje maloletno dete u Beogradu samo. Anabela je ostavila Ninu, dete od 15 godina samu sa očuhom, lečenim alkoholičarom, ako je uopšte izlečen, a znamo svi šta u toj priči, sa čovekom koji je zavisnik sve može da se desi. I ona kao takva je otišla da izigrava žrtvu u 'Zadruzi'. Otišla je da izludi Gagija, izbaci ga napolje i uzme pare koje bi njemu pripale. Kada već voli svoju decu toliko i kada je tako brižna majka, kako je dozvolila da joj o Luni brine Ceca, a o Nini očuh, dok se ona smeje i glumi žrtvu u rijalitiju. Da li se tako ponaša majka koja voli i štiti svoju decu? Što ne priča o tome da je Sara, dva dana pre nego što će ući Anabela u 'Zadrugu', vodila kod psihologa, jer je Nina imala panični napad. Upropastila je Lunu i ko zna kako će se ta njena histerija završiti, a evo krenula je da se ispoljava i kod Nine.To što su Anabelini bivši završili kao zavisnici o alkoholu ili drogama, govori dovoljno o njoj kao osobi i ko je najkrivlji u svemu. Jedino ako nije ona u pravu, a njih trojica budale koje su pobegle u zavisnost bez razloga i iz čista mira", zaključio je on.

