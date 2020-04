LEPA NIKOME NE GOVORI GDE ŽIVI! Strah ju je da je ne pokradu: Dok nije počela da gladuje, za OVO nije htela NI DA ČUJE!

Lepa Lukić prolazi kroz pravu dramu otkako je proglašeno vanredno stanje u Srbiji. Budući da živi sama, a spada u rizičnu grupu građana i ne sme da napušta svoj dom, nije joj pravo da pušta volontere u kuću iz straha da je ne pokradu. Ona je, naime, pre nekoliko godina bila na udaru lopova, pa je jedva našla način kako da dobavlja potrepštine tokom pandemije.

"U prvih nekoliko dana, Lepa se dobro držala. Komšije i kolege su joj donele neophodne životne namirnice, ali kada je gotovo potrošila zalihe, situacija se promenila. Pogotovo što Lepa spada u grupu ljudi koja ne može da izlazi iz kuće, a uz to je i prilično nepoverljiva prema ljudima koje ne poznaje dobro", kaže izvor i objašnjava da Snežana Đurišić pomaže Lukićevoj koliko može, ali da to nije dovoljno.

"Lepa je uvek bila pozitivna, ali u ovim trenucima se slomila. Jednostavno je pukla jer je sama po ceo dan kod kuće i zna da zavisi od drugih. To ju je dotuklo i plakala je danima. Snežana Đurišić je često zove i nosi joj hranu i lekove i pomaže joj koliko može, ali to nije dovoljno. Kada su joj kolege i komšije predložile da pozove volontere koji bi umesto nje otišli u prodavnicu ili apoteku, Lepa je to odmah odbila", dodao je izvor, a onda nastavio: "U prvi mah nikome nije bilo jasno zašto nije pristala na tu vrstu pomoći, ali onda se požalila prijateljima da se plaši da pusti nepoznate ljude u kuću", tvrdi izvor i ističe da pevačica strahuje da će biti pokradena.

"Lepa ne želi da volonteri saznaju gde ona živi jer ne želi da bude na meti lopova. Sama je i bespomoćna i zbog toga misli da je laka meta. Dugo se plašila da će joj volonteri pokupiti svu ušteđevinu i malo zlata što joj je ostalo", objasnio je on, pa dodao da su prijatelji i komšije uspele da ubede Lepu da popusti.

"Na kraju su joj nekako objasnili da volonteri pomažu ljudima poput nje i uspeli su da je ubede da ih pusti u stan. Međutim, Lepa je pristala pod uslovom da svaki put kraj nje bude neko od njenih komšija jer ne želi da bude sama u stanu kada joj dolaze volonteri", zaključio je izvor.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir